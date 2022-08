'99 - gra o wszystko'. Agnieszka Kotońska popłakała się w programie. Zawinił mąż Artur

Program "99 - gra o wszystko" miał być jednorazowym prezentem dla widzów stacji TTV z okazji jej dziesięciolecia, ale tak bardzo spodobał się publiczności, że doczekał się też drugiej edycji. W rywalizacji biorą udział największe gwiazdy stacji TTV, znane z takich programów jak "Królowe życia", czy "Gogglebox. Życie przed telewizorem".

REKLAMA

Finał drugiego sezonu programu "99 - gra o wszystko" zbliża się wielkimi krokami, więc rywalizacja uczestników staje się coraz bardziej zacięta. W ostatnim odcinku pojawiło się bardzo dużo emocji. Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem", która w rywalizacji bierze udział z mężem Arturem, nie wytrzymała napięcia i zareagowała płaczem.

Zobacz wideo Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" pokazała fragment filmu z wesela

"Big Boy" chętnie chwali się nową sylwetką w social mediach. Jak wygląda w rzeczywistości?

"99 - gra o wszystko". Agnieszka Kotońska popłakała się w programie. Zawinił ukochany mąż

Agnieszka Kotońska do tej pory we wszystkich konkurencjach z mężem radziła sobie świetnie. W grze polegającej na podawaniu płyty tak, aby nie dotknąć rozpostartej między zawodnikami żyłki, emocje sięgały zenitu.

Jeśli on nie wygra, to obiecuję, że to chyba będzie najgorsza kłótnia naszego życia - powiedziała w programie.

Niestety wbrew zasadom mężczyzna dotknął żyłkę. Tym samym para przegrała ważną rywalizację i musieli spotkać się w eliminacyjnej konkurencji.

W trakcie eliminacji to właśnie Agnieszka Kotońska przegoniła męża, który ostatecznie musiał pożegnać się z programem. To już druga bliska osoba celebrytki, która zakończyła rywalizację. W poprzedniej edycji programu "99 - gra o wszystko" odpadł też inny członek jej rodziny. Dajana także możecie kojarzyć z "Gogglebox", gdzie często pojawia się z rodzicami:

Syn odpadł w zeszłej edycji i też ryczałam, mąż teraz w tej edycji. Ja wiem, że to jest gra i to jest tylko na chwilę i za chwilę będziemy razem, ale on też płacze - wyzanała.

Wygląda na to, że program "99 - gra o wszystko" to nie tylko dobra zabawa, ale też pełne emocji widowisko. Za nieodpowiednie zachowanie w programie zdążyło się już oberwać Sylwii Bombie, która podpadła fanom i dostała zarzuty za gwiazdorzenie. Co się wtedy wydarzyło? Przeczytacie tu: Sylwia Bomba odpowiada na zarzuty o gwiazdorzenie. Weszła w dyskusję z fanami. "Przecież to gra. W grze się gra".

Bez wątpienia ratownicy medyczni mają na planie programu "99 - gra o wszystko" pełne ręce roboty. Powód? Show stacji TTV generuje bardzo dużo emocji. Gwiazda "Królowych życia" na antenie show dostała ataku paniki. Inna uczestniczka zemdlała.

Kotońska na prezentacji ramówki. Miała być stylizacja jak na Oscary. Nie wyszło

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz też: "Gogglebox". Agnieszka Kotońska pokazała fragment filmu ze swojego wesela. Nie poznacie jej