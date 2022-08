Tak królowa Elżbieta miała zareagować na wieść o śmierci księżnej Diany. To budzi wiele pytań

Księżna Diana zginęła 31 sierpnia 1997 w wyniku wypadku samochodowego, do którego doszło w paryskim Tunelu Alma. Informacja o jej śmierci wstrząsnęła całym światem i do dziś budzi wiele wątpliwości. Część zwolenników księżnej uważa nawet, że ta chcąc zniknąć z życia publicznego, upozorowała śmierć, natomiast inni myślą, że wszystkiemu może być winna rodzina królewska. Wiadomo, jak na wszystko miała zareagować królowa Elżbieta.

REKLAMA

Zobacz wideo 5 nieznanych faktów z życia księżnej Diany

Sposoby arystokratek na piękny wygląd. Księżna Kate ma zawsze gładką cerę

Królowa Elżbieta nie miała wątpliwości, kiedy dowiedziała się o śmierci Diany

W 2015 roku ukazała się książka o Elżbiecie II "The Queen’s Speech: An Intimate Portrait Of The Queen In Her Own Words", w której został wspomniany wypadek księżnej Diany. Według jednego ze świadków, królowa rzekomo nie miała wątpliwości w kwestii tego, jak doszło do śmierci synowej

Ktoś musiał majstrować przy hamulcach - wspomina słowa królowej Elżbiety autorka Ingrid Seward.

Księżna Diana, wchodząc do rodziny królewskiej, miała zyskać ogromną sympatię królowej. Pożegnała ją w pięknych słowach.

Była wyjątkową osobą i nigdy nie zatraciła pogody ducha, którą potrafiła zarazić każdego. Podziwiałam ją i szanowałam, zwłaszcza za poświęcenie dla swoich dzieci - mówiła królowa Elżbieta.

Lekarz, który ratował księżną Dianę, wspomina jej ostatnie chwile. "Walczyliśmy z całych sił"

Policja zdradza, co znaleziono w samochodzie, którym podróżowała Diana

Kilka dni przed 25. rocznicą śmierci księżnej Diany, na kanale Channel 4 został wyemitowany pierwszy odcinek serialu dokumentalnego "Investigating Diana: Death in Paris". W produkcji głos zabrały służby, które zostały zaangażowane w śledztwo. Mercedesa, którym podróżowała księżna z kochankiem, badała między innymi jedna z francuskich policjantek. Wyznała, że było na nim widać ślady lakieru, kawałki świateł innego pojazdu oraz oznaki hamowania. W środku znalazła perły, które najprawdopodobniej należały do żony księcia Karola.