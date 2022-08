30 sierpnia Agnieszka Woźniak-Starak pojawiła się na plenerowym happeningu operowym "Aria di potenza" w reżyserii Krystiana Lady, który odbył się na warszawskim Placu Defilad. Wydarzenie połączone było z pokazem kolekcji modowej i kostiumów Gosi Baczyńskiej. Na evencie nie zabrakło wielu gwiazd. Obecna była nie tylko sama projektantka, ale też Małgorzata Kożuchowska, Maria Sadowska. Na ściance pozowali również Maciej Stuhr, Michał Piróg, Ralph Kaminski czy Robert Kupisz.

Agnieszka Woźniak-Starak w doskonałej stylizacji

Tego wieczora trudno było oderwać wzrok od Agnieszki Woźniak-Starak. Gospodyni "Dzień dobry TVN" umie bawić się modą i chętnie to czyni. Udowodniło to i tym razem. Na happening przybyła w dopasowanym kostiumie, który podkreślił jej smukłą sylwetkę. W oczy rzucał się zwłaszcza dół stylizacji - przylegające, pasiaste spodnie nawiązujące nieco do wzoru w zebrę. Do tego czarna góra z odważnymi wycięciami na dekolcie. Całość uzupełniała ciemna oversizowa marynarka oraz szpilki. Strzałem w dziesiątkę była torebka w odcieniu limonki, która kontrastowała z biało-czarną kreacją.

Torebka Agnieszki Woźniak-Starak Fot. AKPA

Tego dnia Woźniak-Starak postawiła na delikatny makijaż, który podkreślił jej kości policzkowe. Rozpuściła też włosy Te układały się w fale. Całość prezentowała się fantastycznie.

