Premiera filmu "Kryptonim Polska" sprawiła, że na czerwonym dywanie pojawiły się tłumy gwiazd. Wśród nich pojawili się m.in. odtwórcy głównych ról: Antek Królikowski, Cezary Pazura z żoną, Borys Szyc z żoną oraz Maciej Musiałowski. Naszą szczególną uwagę przyciągnęły stylizacje Katarzyny Zielińskiej i Edyty Pazury. Żona Cezarego Pazury zadała szyku i wyglądała w szarym zestawie obłędnie.

Edyta Pazura przyprószona na szaro. Wybrała klasyczny kolor, ale o nudzie nie ma mowy!

Żona Cezarego Pazury zdecydowała się na fantazyjny zestaw, który na ściance zrobił piorunujące wrażenie. Założyła szary top z piór, w stylu tych od największych domów mody. Do tego dobrała świetną marynarkę o ultramodnej długości do biodra. Wyglądało to fantastycznie. Kropką nad i były szare spodnie w garniturowym stylu. Metaliczne puzderko, białe buty i mamy boski look. Bardzo się cieszymy, że Edyta Pazura postawiła na gładkie zaczesanie. Widać, że trzyma rękę na pulsie mody. Brawo. To była najlepsza stylizacja tego wieczoru.

Edyta Pazura, Cezary Pazura KAPiF.pl / KAPiF.pl

Katarzyna Zielińska wyglądała jak dzika łąka. Jest na czym zawiesić oko

Katarzyna Zielińska KAPiF.pl / KAPiF.pl

Katarzyna Zielińska w sukience polskiej marki wyglądała świetnie. Trzeba przyznać, że dawno nie widzieliśmy aktorki w tak boskim wydaniu. Kwiecisty print idealnie zgrał się z końcem wakacji. Jest delikatnie, nostalgicznie, ale nie kiczowato. Zdecydowanie pomógł tutaj gładki kok, który okazał się świetnym modowym wyborem. Nie odciągał naszej uwagi od clue całej stylizacji, czyli fantastycznej sukienki. Do tego proste sandałki z przeźroczystymi paskami, szara kopertówka i mamy strój idealny.

