Paulina Krupińska media społecznościowe traktuje jako drugą pracę. Modelka chętnie dzieli się kadrami z codziennego i zawodowego życia na Instagramie. Chociaż stara się chronić prywatność dzieci, to nie ukrywa, że są one nieodłącznym elementem jej codzienności. Na ostatniej relacji możemy zauważyć, jak prowadząca "Dzień dobry TVN" spędza wolne chwile w towarzystwie córki.

Zobacz wideo Po kim geny odziedziczyła córka Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiela-Bułecki? Ma niebieskie oczy i blond włosy...

Paulina Krupińska pokazuje zdjęcie wykonane przez córkę. "By Tosia"

Paulina Krupińska postanowiła wykorzystać swoje zasięgi do promocji najnowszego singla zespołu Zakopower, którego wokalistą jest jej wieloletni partner. Modelka pokazała, jak jej ukochane pociechy beztrosko spacerują po ogrodzie w rytm nastrojowego utworu "Chwila". Potem zabrała swoich obserwatorów do fryzjera i na branżowy event. Dzień zakończyła w towarzystwie córki Tosi, która uchwyciła swoją piękną mamę na uroczej fotografii. Prezenterka do zdjęcia stroiła zabawne miny.

Foto by Tosia - czytamy na Instagramie.

Przypomnijmy, że modelka wychowuje dzieci ze związku z Sebastianem Karpielem-Bułecką. Para doczekała się dwójki pociech: siedmioletniej córki Antoniny i pięcioletniego syna Jędrzeja. W ostatnim czasie sporo mówiło się o rozpadzie medialnego małżeństwa. Chociaż Krupińska niekiedy stanowczo dementowała pojawiające się co rusz plotki, to spekulacje nie ustawały. Wygląda jednak na to, że pomiędzy Krupińską a Karpielem-Bułecką wszystko układa się doskonale. Para niedawno wyjechała na wspólne wakacje, a teraz modelka wspiera męża przy okazji promocji singla zwiastującego najnowszą płytę "Drugie pół", która ukaże się już jesienią.