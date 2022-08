Jennifer Lopez zawiodła się na gościach weselnych. Piosenkarka w lipcu 2022 poślubiła Bena Afflecka. Para powiedziała sobie "tak" w kaplicy w Las Vegas. Miesiąc później postanowili zorganizować huczne wesele. Nie zabrakło na nim licznych gości i pięknych kreacji, którymi zachwycała wszystkich zebranych panna młoda. Niestety, nie wszystko udało jej się zachować w tajemnicy. W internecie pojawiło się nagranie, na którym widać, co się działo w czasie wesela gwiazdy muzyki.

Jennifer Lopez oburzona zachowaniem gościa. Mimo próśb wokalistki upubliczniono nagranie z wesela

Tego piosenkarka się nie spodziewała. Przed weselem gwiazda poprosiła wszystkich zebranych gości, żeby nie dokumentowali na aparatach i w telefonach tego, co się zaraz wydarzy. Niestety, nie wszyscy wzięli sobie te słowa do serca i w internecie można teraz odnaleźć nagranie, na którym widać, jak Jennifer Lopez świętuje ten wyjątkowy dzień. Żona Bena Afflecka była w szoku i zapewniła wszystkich, że to wideo zostało opublikowane w sieci bez jej zgody i jest oburzona zaistniałą sytuacją.

Zrobiono to bez pozwolenia. Kropka. Ktokolwiek to zrobił, wykorzystał naszą prywatną chwilę. Nie mam pojęcia, skąd to się wzięło, bo mieliśmy z gośćmi umowę o zachowaniu poufności i wyraźnie poprosiliśmy o to, by nie rejestrować imprezy. Sami chcieliśmy zadecydować o tym, czym się podzielić z fanami. To nagranie jest owocem kradzieży i zostało sprzedane bez naszej zgody za pieniądze - możemy przeczytać na koncie fanowskim J.Lo.

Mimo że jeden z internautów po przeczytaniu słów wokalistki w sieci usunął nagranie, które znalazło się na profilu fanowskim, to w internecie nadal można je znaleźć m.in. na profilu portalu TMZ. Na wideo możemy posłuchać, jak Jennifer Lopez wykonuje utwór "Can't get enough" przed mężem, Benem Affleckiem. Cała jest ubrana w białą, obcisłą sukienkę, a towarzyszą jej tancerki w czerni.

Co myślicie o całej sytuacji?