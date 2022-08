Krzysztof i Joanna Ibiszowie pobrali się w 2021 roku. Jakiś czas temu obchodzili rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ. Teraz para oczekuje narodzin pierwszego, wspólnego dziecka. Małżonkowie nie stronią od mediów społecznościowych, gdzie dzielą się kulisami życia prywatnego, a także publikują kadry pokazujące ich codzienne życie. Ostatnio Joanna Kudzbalska-Ibiszpochwaliła się piękną sesją, na której widać ciążowe krągłości. Jeszcze wcześniej dziennikarz zdradził obserwatorom, jak się przygotowuje na narodziny potomka, pokazując na Instagramie "ojcowską wyprawkę". Teraz para pokazała, jak dbają o siebie w tym wyjątkowym czasie.

Krzysztof i Joanna Ibiszowie piją wodę na czczo. Odradzają spożywanie kawy

Joanna Kudzbalska-Ibisz jest lekarką, która specjalizuje się w propagowaniu zdrowego stylu życia. Jest specjalistką od akupunktury z dyplomem Polskiego Towarzystwa Akupunktury. Uczestniczy również w szkoleniach z medycyny funkcjonalnej, przygotowując się do otrzymania dyplomu The Institute for Functional Medicine w USA. Biorąc pod uwagę doświadczenie, stwierdziła, że podzieli się z obserwatorami jej zdaniem zdrowym nawykiem. Rozpowszechniła na Instagramie hasztag: #niepijękawynaczczo, pod którym obserwatorzy mogą udostępniać napoje i śniadania, które konsumują przed wypiciem napoju kofeinowego.

#niepijękawynaczczo. Dobrego dnia!

Patrząc na udostępnioną relację, trudno nie zwrócić uwagi na Joannę Kudzbalską-Ibisz, która pozuje w naturalnej wersji, bez grama makijażu. Kobieta wygląda obłędnie i widać, że zdrowe nawyki żywieniowe jej służą.