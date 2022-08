Gdy przed kilkoma tygodniami widzowie poznali nowo utworzone pary "Tańca z Gwiazdami", najwięcej emocji wzbudził nietypowy duet Rutkowski-Madeńska. Sparowanie tancerki z kontrowersyjnym detektywem nie wszystkim się spodobało. Przepowiadano, że ta dwójka szybko pożegna się z programem. Mało kto podejrzewał, że Rutkowski przejawia jakiekolwiek zdolności taneczne. Ba, mówiono wprost, że przez niego "biedna Sylwia znowu szybko odpadnie".

Widzowie żałują Madeńskiej i sypią gromy na Rutkowskiego

W poniedziałek, 29 sierpnia, podczas emisji pierwszego odcinka 13. polsatowskiej edycji show przyszedł czas na weryfikację opinii. Nieprzejednani przeciwnicy Krzysztofa Rutkowskiego mieli pole do popisu. Zgodnie z prognozami, to właśnie on zatańczył najsłabiej i otrzymał od jurorów skromne 17 punktów. Chociaż oczywiście nie był to najgorszy rezultat w historii "TzG", powodów do dumy raczej nie ma. Jednak widzowie tanecznego show już niejednokrotnie udowodnili, że głosując potrafią obrócić tabelę wyników do góry nogami. I to dzięki SMS-om od telewidzów Rutkowski ma zagwarantowany start w kolejnym odcinku.

Niespecjalnie spodobało się to internautom, ponieważ zamiast Rutkowskiego odpadł zdecydowanie lepiej ruszający się Łukasz Płoszajski. Niezadowoleniu dali wyraz w komentarzach:

Jestem zawiedziona, że Łukasz odpadł, bo to Rutkowski tańczył najgorzej - pisze fanka aktora na oficjalnym instagramowym koncie programu.

Irytacji nie kryła też Wiktoria Omyła, taneczna partnerka Płoszajskiego. Przeważają jednak głosy współczucia, kierowane pod adresem Sylwii Madeńskiej. Widzowie żałują tancerki, której przyszło uczyć osobę tak kontrowersyjną, a zarazem nie rokującą na tancerza.

Biedna Sylwia, taka super dziewczyna!

Sylwia, powinni ci za to płacić potrójnie

"Taniec z gwiazdami". Widzowie zażenowani werdyktem. "Cyrk na kółkach"

Myślicie, że Krzysztof odblokuje się w tańcu i jeszcze nas czymś zaskoczy?