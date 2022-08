Julia Wieniawa jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Gwiazda uwielbia za ich pośrednictwem skracać dystans z fanami. Dlatego nie tylko dzieli się zdjęciami z podróży czy spotkań z przyjaciółmi, ale równie chętnie prosi fanów o radę i odpowiada na ich pytania. Jedno z ostatnich wprawiło ją jednak w spore zakłopotanie. Pojawiły się bowiem domysły, że Julia Wieniawa jest w ciąży.

Julia Wieniawa odpowiada na pytanie o ciąże

Julia Wieniawa udostępniła na Instagramie fotografię, na której pozuje na tle białych schodów w mieszkaniu. Ubrana jest w spodnie i krótki, biały crop top z kolorową grafiką. Aktorka zaprezentowała się w bardzo naturalnym wydaniu i z delikatnym makijażem.

Julia Wieniawa na fotografii jedną rękę ma położoną na brzuchu. Ten gest zaintrygował internautów, niektórzy uznali, że gwiazda chce w ten sposób przekazać, że jest w ciąży.

Jesteś w ciąży? Jeśli tak, ogromne gratulacje.

Gwiazda zwróciła uwagę na ten komentarz i zdecydowała się szybko przeciąć powstałe spekulacje.

Co? Nie.

W kinach pojawi się komedia z Julią Wieniawą w roli głównej

Niedawno w sieci pojawił się zwiastun nowego filmu z Julią Wieniawą w roli głównej. "Nie cudzołóż i nie kradnij" to grzeszna komedia, która na ekranach kin zadebiutuje 18 listopada. To historia kilku par, które zmęczone relację, zaczynają dopuszczać się zdrad, co ściąga na nich nieprzewidziane kłopoty. Oprócz Julii Wieniawy główne role przypadły Mateuszowi Banasiukowi, Aleksandrze Popławskiej, Cezarowi Pazurze i Sebastianowi Stankiewiczowi.

