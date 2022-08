Michała Mikołajczaka możemy podziwiać na parkiecie 13. edycji "Tańca z Gwiazdami". Prywatnie aktor jest związany z Edytą Zając, która wygrała 11. edycję tanecznego show. Do tej pory celebryci nie potwierdzali publicznie związku. Do mediów trafiały jedynie ich fotografie wykonane przez paparazzi. Teraz to się zmieniło. Po zakończeniu pierwszego odcinka show chętnie pozowali do zdjęć.

REKLAMA

Zobacz wideo Edyta Zając o romansach w "Tańcu z Gwiazdami": "Byłoby o czym pisać"

Michał Mikołajczak - ''Taniec z gwiazdami''. Jak aktor poradzi sobie na parkiecie?

Michał Mikołajczak w "Tańcu z Gwiazdami". Kibicuje mu partnerka Edyta Zając

W rozmowie z Jastrząb Post Michał Mikołajczak wyjawił dlaczego, tak długo zwlekał ze wspólnymi zdjęciami z partnerką.

Fotoreporterzy nas złapali. My się nigdy nie ukrywaliśmy. Nie uważam, że zaprezentowanie się oficjalnie światu było czymś, co trzeba robić. Po prostu byliśmy razem, chłopaki zrobili nam zdjęcia i tyle. W mojej pamięci zostanie to na pewno na długo, Edi wygrała ten program i była cudowną tancerką, sam oglądałem jej wszystkie występy wielokrotnie i też bardzo jej kibicowałem. Teraz sytuacja się odwróciła, ja mogę skorzystać z jej doświadczenia, mogę skorzystać z jej cennych rad i bardzo się cieszę, że była tu ze mną i mnie wspierała - powiedział Michał Mikołajczak.

Edyta Zając, Michał Mikołajczak Fot. KAPiF

Aktor zdradził też, że przygotowania do programu pozostawia na sali treningowej i nie przenosi tego do domu.

W domu nie ćwiczymy, ponieważ spędzam długie godziny na sali treningowej. Dom jest domem. To jest przestrzeń, żeby się zrelaksować, odpocząć, zjeść coś razem, obejrzeć, przytulić się. Takie rzeczy - dodał Michał Mikołajczak.

Edyta Zając ukrywa związek z Michałem Mikołajczakiem? "To jest moja oaza"

Edyta Zając w "Tańcu z Gwiazdami" tworzyła parę z Michałem Bartkiewiczem, z którym wytańczyła sobie zwycięstwo.