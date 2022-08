Patrząc na zdjęcia, które pojawiają się na instagramowym profilu Very Wang, aż trudno uwierzyć, że ma ona 73 lata. Projektantka może pochwalić się nie tylko twarzą, na której nie zobaczymy zbyt wielu niedoskonałości, ale również świetną figurą, której mogłyby jej pozazdrościć o połowę młodsze kobiety. Niektórzy jednak uważają, że publikowane w sieci kadry to oszustwo. Projektantka pozowała ostatnio do zdjęć na jednym z eventów. Jak wygląda naprawdę? Sami zobaczcie.

Vera Wang na meczu Sereny Williams. Tak projektantka wygląda bez filtrów i photoshopa

29 sierpnia Serena Williams wygrała z Danką Kovinic z Czarnogóry i awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Zwycięstwo tenisistki obserwowała z trybun Vera Wang, a po meczu chętnie pozowała fotoreporterom do zdjęć. Tego dnia projektantka włożyła długą sukienkę na ramiączkach, do której dobrała niewielką czarną torebkę i okulary przeciwsłoneczne. Na twarzy nie miała makijażu, a włosy pozostawiła rozpuszczone.

Vera Wang ELSA EAST NEWS pobrane 30.08.2022

Zdjęcie z tej samej imprezy pojawiło się także na jej Instagramie. W sekcji komentarzy nie brakowało komplementów od fanów.

Wyglądasz bosko!

Jesteś wspaniała i zawsze wyglądasz pięknie.

Zachwycająca - napisali fani projektantki.

Vera Wang Instagram/@verawang

Według gwiazdy zasługą takiego wyglądu jest przede wszystkim wyważone połączenie wielu godzin snu, ulubionej pracy, unikania słońca i picia koktajli... z wódką. Pomimo tego, że Vera Wang wielokrotnie powtarzała, że nie lubi aktywności fizycznej, to stara się regularnie ćwiczyć. Ma nawet w domu prywatną siłownię i czasem pokazuje, jak na niej trenuje - podnosi ciężarki, korzysta z bieżni. W galerii u góry strony możecie zobaczyć więcej zdjęć Very Wang.

