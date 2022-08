Julia von Stein i Izabela Macudzińska-Borowiak znane z programu "Królowe życia" w drugim odcinku programu "99 - Gra o wszystko. VIP" potrzebowały pomocy ratowników medycznych. Obie pożegnały się z formatem.

Julia von Stein miała tak paniki

Julia von Stein jest dziedziczką pogrzebowego biznesu, która niedawno dołączyła do show "Królowe życia". Celebrytka wzięła też udział w formacie stacji TTV - "99 - Gra o wszystko. VIP". Szybko jednak wycofała się z rozgrywek w programie. Wszystko przez to, co wydarzyło się w drugim odcinku teleturnieju. Julia von Stein podczas konkurencji, w której miała obwiązać się liną, dostała ataku paniki. Kobieta nie mogła oddychać. Kiedy w końcu została wyplątana z liny i usiadła, zaczęła płakać.

Julia von Stein z 'Królowych życia' Screen 99 - Gra o wszystko. VIP/ Player.pl

Ratownicy medyczni próbowali jej pomóc. Po traumatycznym doświadczeniu celebrytka zrezygnowała z dalszego udziału w formacie.

Trzymam kciuki bardzo mocno za dużo silniejsze ode mnie osoby, ale ja jestem słabsza i ja wiem, kiedy powiedzieć "stop" i to jest ten moment, kiedy ja mowie "stop". Rezygnuję, dlatego, że nie jestem w stanie podejść drugi raz do tej samej konkurencji, ponieważ mam lęk - przyznała na antenie.

Inna "Królowa życia" zemdlała

Ratownicy pojawili się w programie jeszcze wcześniej. Ich pomocy potrzebowała także Izabela Macudzińska-Borowiak, która również zasłynęła dzięki programowi "Królowe życia". Celebrytka po zakończeniu jednej z konkurencji - układaniu kart na czas - przyznała, że źle się czuje. Widać było, że na jej czole pojawił się pot. Celebrytka nie miała sił i ciężko oddychała. Chwilę później zemdlała. Szybko otoczyli ją koledzy z programu, którzy próbowali jej pomóc. Na szczęście później otrzymała pomoc fachowców. Kiedy kobieta odzyskała przytomność, przyznała, że niczego nie jadła i być może dlatego zemdlała.

Gorąco, niejedzenie, okres, stres. Cztery rzeczy się nagromadziły i tak się stało, jak się stało, ale już jest dobrze, musi sobie odpocząć, przespać się, napić się wody, zjeść coś słodkiego - tłumaczył jej mąż Patryk Borowiak.

Julia von Stein z 'Królowych życia' Screen 99 - Gra o wszystko. VIP/ Player.pl

Izabela Macudzińska-Borowiak w przeciwieństwie do Julii von Stein nie zrezygnowała z show. Odpadła jednak podczas kolejnej z konkurencji.

