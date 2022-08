Upublicznianie związku i dzielenie się w mediach jego szczegółami niewątpliwie wiąże się z pewnym ryzykiem. Pary, które decydują się na taki krok, narażają się na to, że pewnego dnia również w blasku fleszy będą przeżywać bolesne rozstanie. Udział w programie, w którym dzięki charakteryzacji zakochani mogą podejrzeć, jak będą wyglądać, spędzając wspólnie jesień życia, wydaje się więc odważnym pomysłem. A jednak. Pary zasiadały w studiu Polsatu przed Katarzyną Montgomery, ze łzami w oczach snując plany na przyszłość i rozpamiętując początki związku. Julia Wieniawa i Antek Królikowski rozstali się kilka miesięcy później, Michał Wiśniewski po roku złożył pozew o rozwód z Dominiką Tajner, a Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski ogłosili rozstanie w 2021 roku. Jak wyglądał ich udział w "The Story Of My Life" i co deklarowali, siedząc na kanapach polsatowskiego show?

Julia Wieniawa i Antek Królikowski

W 2018 roku media huczały od plotek na temat związku Julii Wieniawy i Antka Królikowskiego. Choć ich relacja była wówczas stosunkowo świeża (zaczęli spotykać się w 2017 roku), aktorska para zdawała się odważnie patrzeć w przyszłość. Udział w "The Story Of My Life" skłonił także Królikowskiego do przemyśleń, które mogły zaboleć nieco jego poprzednie partnerki.

Mamy już pierwszą rocznicę na koncie. Jestem bardzo dumny z nas, przede wszystkim z siebie i z tego, że poznałem taką dziewczynę jak Julka. Czuję, że to jest coś takiego, czego nie miałem wcześniej w życiu - wyznał w programie.

Jego ówczesna dziewczyna zachwycała się z kolei, że postarzony o kilkadziesiąt lat Królikowski patrzy na nią w ten sam sposób.

Nie zmienia mu się uśmiech, patrzy tak samo na mnie jak zawsze (...) Masz dalej swoje oczy i wyglądasz jak hollywoodzki aktor - opowiadała ze łzami w oczach.

Czułe wyznania przed kamerami niestety nie umocniły związku pary. Zaledwie kilka miesięcy po emisji odcinka Julia Wieniawa i Anrek Królikowski poinformowali, że nie są już razem.

'The Story Of My Life' - Julia Wieniawa i Antek Królikowski Polsat, fot. Krystian Szczęsny

Dominika Tajner i Michał Wiśniewski

Dominika Tajner i Michał Wiśniewski zapisali się na kartach historii programu jako jedna z najbardziej kontrowersyjnych par. W zachowaniu lidera Ich Troje widzowie "The Story Of My Life" dopatrywali się już wtedy przesłanek o problemach w małżeństwie. Choć Wiśniewski zapewniał Tajner, że chciałby spędzić z nią resztę życia, powiedział słowa, po których mogła zapalić się ostrzegawcza lampka.

Ja bym najbardziej chciał poczuć tę miłość na samym końcu, zawsze tego chciałem. (...) Możemy postawić sobie teraz pytanie, czy warto do tego momentu dotrwać? - rzucił wokalista.

Wiśniewski bezpardonowo przerwał też małżonce opowiadającej o początkach ich znajomości i niepewności, którą czuła, gdy ten próbował ją do siebie zrazić.

Skrótowo! Ten rollercoaster jeszcze długo trwał, ale w końcu powiedziałem jej, żeby podjęła się tego ryzyka i ona się go podjęła - dokończył za nią lider Ich Troje.

Resztę odcinka "The Story Of My Life" Dominika Tajner przesiedziała wyraźnie przygaszona. W 2019 roku córka trenera narciarskiego wyznała, że Wiśniewski złożył pozew o rozwód.

Wiśniewski z żoną mat. prasowe

Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski

Chociaż byli najmłodszą parą w polsatowskim show (Gąsiewska miała wówczas 19, a Zdrójkowski - 18 lat), do udziału w "The Story Of My Life" podeszli chyba najrozsądniej. Zamiast zakładać, że za kilkadziesiąt lat z pewnością będą razem, Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski skupili się na tym, jak w charakteryzacji podobni są do członków swoich rodzin. Nie zabrakło łez wzruszenia.

To jest ten moment, kiedy nie wiesz, co się dzieje - wyznał poruszony metamorfozą Zdrójkowski.

Uważam moją mamę za wspaniałą kobietę. Najwspanialszą na świecie, też piękną i bardzo silną (...). Wielu osób już w naszym życiu nie będzie, jak będziemy tak wyglądać - dodała Gąsiewska, płacząc.

Po udziale w programie aktorska para była ze sobą przez kolejne trzy lata. W 2021 roku podjęli decyzję o rozstaniu.

Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska Polsat/Krystian Szczęsny

Marcela Leszczak i Misiek Koterski

Chociaż aktor i modelka są znów razem, a pod koniec 2021 roku ponownie się zaręczyli, po udziale w "The Story Of My Life" przeszli poważny kryzys. Na kanapie polsatowskiego show nie zabrakło jednak czułych wyznań i zapewnień o wielkiej miłości.

Moje życie z tobą jest takie cudowne i w ogóle, od niedawna moje życie tak naprawdę jest prawdziwe. Dotarło do mnie, że ten czas rzeczywiście biegnie tak szybko, że warto doceniać każdy dzień - deklarował Koterski.

Rok później media obiegła informacja o rozstaniu pary. W 2020 roku dali sobie kolejną szansę, ale już w 2021 Koterski związał się z Dagmarą Bryzek. Ta relacja nie przetrwała jednak próby czasu, a modelka i aktor wrócili do siebie po kilku miesiącach.