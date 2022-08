Minęły dwa lata, od kiedy Meghan Markle i książę Harry zdecydowali się usamodzielnić i poinformowali o rezygnacji z pełnienia funkcji wyższych członków rodziny królewskiej. Książęca para w licznych wywiadach nie ukrywała, że z niektórymi z royalsów nie rozstali się w dobrej atmosferze. Przestali utrzymywać się z pieniędzy podatników i zaczęli pracować na własne konto. Żona księcia Harry'ego w najnowszym wywiadzie wróciła pamięcią do życia w pałacu i przypomniała, co musiała poświęcić w imię miłości. Nawiązała również do skandalu z rasizmem w tle w rodzinie królewskiej.

Meghan Markle mówi o przebaczeniu i tajemniczej organizacji w rodzinie królewskiej

Meghan Markle w sesji okładkowej dla magazynu "The Cut" zapozowała w prostym czarnym golfie i zielonych kolczykach. W wywiadzie podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na to, jak wyglądały jej początki w szeregach brytyjskiej rodziny królewskiej. Według niej royalsi mieli problem z zaakceptowaniem, że jest Amerykanką. Opowiedziała również o strukturze Royal Roty, która nadzoruje wszelkie informacje przedostające się do mediów na temat członków rodziny królewskiej.

Podczas głośnego wywiadu dla Oprah Winfrey Meghan i Harry zdradzili, że w pałacu zetknęli się z dywagacjami nad kolorem skóry nienarodzonego wówczas ich pierwszego dziecka. Markle skorzystała z okazji i wypunktowała absurdy panujące w rodzinie królewskiej:

Dosłownie istnieje struktura, według której jeśli chcesz opublikować zdjęcia swojego dziecka, musisz najpierw przekazać je do Royal Roty (red. wybrana grupy przedstawicieli mediów, którzy zajmują się brytyjską rodziną królewską). Dlaczego miałbym dać tym samym ludziom, którzy nazywają moje dziecko słowem na "N", jego zdjęcie, zanim sama będę mogła podzielić się nim z ludźmi, którzy naprawdę go kochają? - zastanawiała się Meghan.

Zdradziła również, że nie zdecydowała się na to, by podpisać jakikolwiek dokument uniemożliwiający jej swobodne opowiadanie o tym, jak wyglądało pełnienie funkcji wyższego rangą członka rodziny królewskiej.

Mogę opowiedzieć o całym moim doświadczeniu i podjąć decyzję, aby tego nie robić - wyznała, dodając, że jeszcze tego nie zrobiła, ponieważ "wciąż się leczy" po tym, czego doświadczyła.

Meghan nie ukrywała, że liczy na poprawę relacji z członkami rodziny królewskiej.

Myślę, że przebaczenie jest naprawdę ważne. Potrzeba dużo więcej energii, by nie wybaczyć, ale to wymaga wiele wysiłku. Naprawdę się starałem, zwłaszcza wiedząc, że mogę powiedzieć wszystko - dodała.

