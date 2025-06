Bliźniaczki zagrały córkę Rachel i Rossa z "Przyjaciół". Tak dziś wyglądają. Szok!

Historia grupy przyjaciół mieszkających w Nowym Jorku podbiła serca wielu osób i do tej pory cieszy się ogromną popularnością. Ten bez wątpienia najsłynniejszy serial na świecie był trampoliną do sławy dla grających w nim aktorów i aktorek. Pierwsze kroki w show-biznesie stawiały tam również siostry Noelle i Cali Sheldon, które wcieliły się w rolę małej Emmy. Sprawdziliśmy, co dziś słychać u bliźniaczek.

Zobacz wideo "Friends: Reunion". Zobacz zwiastun nowego epizodu serialu "Przyjaciele"!

Tak dziś wyglądają aktorki, które w "Przyjaciołach" zagrały córkę Rachel i Rossa

Przygoda Noelle i Cali Sheldon z kultowym serialem rozpoczęła się dzięki ich mamie, która w gazecie zobaczyła ogłoszenie, że poszukiwana jest odtwórczyni do roli Emmy. Produkcja wówczas była już bardzo popularna, więc Gretchen Sheldon nie zwlekała długo z decyzją i zabrała dziewczynki na casting. Udało im się dostać i tym sposobem bliźniaczki dołączyły do obsady. Siostry oczywiście nie pamiętają zbyt wiele z planu serialu, ale są bardzo dumne, że mogły w nim wystąpić. Ich mama mile wspomina współpracę między innymi z Jennifer Aniston. "Wszyscy byli bardzo, bardzo mili dla dziewczynek, traktowali je jak księżniczki" - powiedziała w jednym z wywiadów.

Fani serialu z pewnością pamiętają jeden z ostatnich odcinków, w którym świętowano urodziny małej Emmy. Wówczas Monica i Chandler nagrywali życzenia na 18. urodziny Emmy. - Cześć, Emma. Mamy rok 2020. Obudziłaś się już ze swojej drzemki - powiedział Chandler.

Dwa lata temu z okazji 18. urodzin jedna z sióstr odpowiedziała na słowa, które padły w serialu. "Właśnie przebudziłam się z najlepszej drzemki wszech czasów! Wspaniałego 2020!"- napisała na Instagramie aktorka Noelle Sheldon. Do wpisu dodała zdjęcie, na którym widzimy ją na tle serialowej kawiarni Central Perk. Trzyma kubek z logo lokalu.

Dziś Cali i Noelle mają 23 lata i na swoim koncie kilka ról filmowych. Między innymi pojawiły się w "Powrocie do życia", "Agorable", "Kontrowersyjnej propozycji", "Rougarou" czy w filmie "Us" w reż. Jordana Peele'a.

Co ciekawe Noelle i Cali Sheldon nie były jedynymi aktorkami, które wcielały się w Emmę. Córkę Rossa i Rachel zagrały również Alexandra i Athena Conley. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.