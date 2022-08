Agnieszka Hyży, choć jest jedną z największych gwiazd stacji Polsat, to jednak chroni prywatność. Rzadko kiedy możemy zobaczyć, jak mieszka z bliskimi, w tym z mężem Grzegorzem Hyżym i dziećmi. Teraz jednak zrobiła wyjątek i pochwaliła się fragmentem ogrodu. Zobaczcie, jak go urządziła.

Agnieszka Hyży chwali się ogrodem. Jest urządzony minimalistycznie

Prezenterka i piosenkarz w zeszłym roku, dokładnie w listopadzie, powitali na świecie pierwszego wspólnego syna Leona. Chłopiec jest oczkiem w głowie rodziców, a prezenterka raz na jakiś czas pokazuje go w mediach społecznościowych. Tak jest i tym razem. Na najnowszym InstaStories Hyży możemy dostrzec malca, jak bawi się w ogrodzie. Oprócz niego uwagę zwraca także cały plac. Jest bardzo klimatycznie i dominuje soczysty zielony kolor roślinności.

Lato. Kocham. Lubię. Szanuję. Właśnie dlatego - napisała pod jednym z ujęć.

Można by napisać: Chwilo, trwaj. W tym wypadku: Wieczory takie, jak ten, trwajcie. Upał zelżał, czuć ciepły wiatr - dodała na innym kadrze.

Agnieszka Hyży pokazała ogród Screen z Instagram.com/ agnieszka_hyzy

Widzimy, że w ogrodzie jest bardzo dużo zieleni. Właściciele nie tylko posadzili trawę, lecz także zasadzili drzewka wokół ogrodzenia. Tworzy to bardzo przyjemny klimat i naprawdę można odpocząć w takich okolicznościach. Jak wspomnieliśmy, nie brakuje miejsc do zabawy dla Leona. Rodzice postawili dla niego niewielkich rozmiarów namiot. Oprócz tego widzimy też modną plecioną huśtawkę z wygodną poduchą oraz meble ogrodowe służące do siedzenia. Gospodarze zadbali również o oświetlenie, które zapewniają wiszące białe lampki oraz łańcuch świetlny. Nic dziwnego, że domownicy uwielbiają w nim wypoczywać wieczorami. Więcej zdjęć ogrodu Agnieszki Hyży zobaczycie w naszej galerii na górze strony.