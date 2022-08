Ten dzień to był prawdziwy przełom w karierze Małgorzaty Rozenek. Celebrytka od dawna zabiegała o to, by być gospodynią programu "Dzień dobry TVN". Przez lata się to nie udawało. Ponoć takim rozwiązaniem nie był zainteresowany sam Edward Miszczak. Teraz jednak sytuacja się zmieniła, a Rozenek właśnie zaliczyła swój debiut w programie.

Swój sukces Małgorzata Rozenek mogła świętować w rodzinnym gronie, ponieważ pod studiem na zbiegu ulic Hożej i Marszałkowskiej pojawił się jej mąż, Radosław Majdan oraz synowie. Najbliżsi nowej prowadzącej niespodziewanie zjawili się także podczas emisji programu, czym doprowadzili ją do łez wzruszenia. Najwidoczniej wsparcie rodziny w tak ważnym momencie kariery sporo musiało znaczyć dla Małgorzaty Rozenek. Po zakończeniu programu celebrytka wyszła z budynku i rozpromieniona, z bukietem kwiatów na rękach, odpowiadała na pytania dziennikarzy.

Małgorzata Rozenek Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Małgorzata Rozenek postawiła na wygodny, lecz bardzo stylowy look. "Perfekcyjna pani domu" ubrała niezwykle modny obecnie komplet z lejącego materiału. Nieoczywisty odcień szarości pięknie podkreślił jej urodę, a szerokie, powłóczyste nogawki spodni nadały całości modowego charakteru. Stylizacja nowej prowadzącej "Dzień dobry TVN" to doskonały przykład miejskiej, sportowej elegancji.

Telewizyjny debiut Małgorzaty Rozenek w nowej roli wypadł całkiem dobrze, chociaż zebrał mieszane opinie internautów. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że najtrudniejszy jest pierwszy krok.

