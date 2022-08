Księżna Diana zmarła 31 sierpnia 1997 w Paryżu w wyniku wypadku samochodowego. Nieopodal miejsca, w którym doszło do tragedii, stoi pomnik zwany "Płomieniem wolności". Ten nieoficjalnie stał się pomnikiem ku pamięci księżnej ludzkich serc. Nasz reporter, który zwiedzał Paryż, postanowił sprawdzić, jak niedługo przed 25. rocznicą śmierci Diany Spencer prezentuje się rzeźba.

Jak dziś wygląda paryski "Płomień wolności"

W Paryżu niedaleko północnego zakończenia mostu Pont de l’Alma w 1989 roku stanął pomnik zatytułowany "Płomień Wolności" (oryg. "Flamme de la Liberté"). Każdy, kto go zobaczy, może skojarzyć go z fragmentem nowojorskiej Statuy Wolności. I słusznie, bo rzeźba jest pełnowymiarową repliką pochodni, którą w prawej ręce dzierży Statuę Wolności z Liberty Island. Mimo że "Płomień wolności" pojawił się w Paryżu osiem lat przed śmiercią księżnej Diany, to i tak nieoficjalnie uważany jest za jej pomnik. Wszystko dlatego, że to w 13. filar tunelu Alma, nieopodal, którego stoi rzeźba, uderzył samochód księżnej. Zarówno paryżanie, jak i turyści zaczęli przynosić pod mierzącą 3,5 metra rzeźbę kwiaty, maskotki czy inne drobiazgi, by oddać cześć Lady Di. Są też przekonani, że rzeźba powstała już po śmierci byłej żony księcia Karola.

Reporter Plotka, który zwiedzał Paryż, również udał się do ósmej dzielnicy Paryża, by móc podziwiać umieszczoną na piedestale z marmuru rzeźbę. Pod pozłacanym pomnikiem zobaczył bukiety kwiatów, zdjęcia księżnej Diany, a także drobne bibeloty. Zapewne tych przybędzie dużo więcej 31 sierpnia, a więc w dzień 25. rocznicy śmierci Spencer. Warto zauważyć, że barierki przy "Płomieniu wolności" ozdobione były masą kłódek.

Paryski 'Płomień wolności' Plotek Exclusive

Przypomnijmy, że księżna Diana ma swój oficjalny pomnik w ogrodzie Pałacu Kensington. Powstanie tego zlecili jej synowie. Książę William i książę Harry odsłonili go 1 lipca 2021 roku, a więc w dniu, w którym ich matka świętowałaby 60. urodziny.

