Blanka Lipińska jesienią 2020 roku rozstała się z Baronem. Ich związek był bardzo medialny, toteż powód rozejścia wzbudzał ogromne zainteresowanie. Od tego czasu autorka poczytnych erotyków nie afiszowała się ze swoim życiem uczuciowym (a przypomnijmy, że jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie pokazuje wiele i namiętnie reklamuje kolejne produkty). Okazuje się, że Lipińska aktualnie znów jest w związku. Teraz wypowiedziała się na temat nowego partnera.

REKLAMA

Zobacz wideo Blanka Lipińska tłumaczy, co się stało z jej twarzą na premierze "365 dni: Ten dzień"

Zapomniane związki show-biznesu. Niektóre gwiazdy wolałyby o nich zapomnieć

Blanka Lipińska o nowym partnerze

Jakiś czas temu paparazzi przyłapali Lipińską na romantycznej randce z tajemniczym mężczyzną. Szybko okazało się, że to scenograf Paweł Baryła. Później zapozowała z nim na ściance przed nowojorską premierą filmu "Kolejne 365 dni". Wiele osób było zaskoczonych, gdyż do niedawna celebrytka utrzymywała, że jej nowy związek nie będzie medialny. Teraz okazuje się, że zdjęcie rzekomo trafiło do mediów przez pomyłkę.

Mogę powiedzieć tylko tyle, że zdjęcie zostało udostępnione mediom przez pomyłkę, gdyż zrobiono je jako pamiątkę do naszego prywatnego użytku – powiedziała w rozmowie z "Party".

Zapytana o nowego ukochanego i o to, co w sobie ma, że podbił jej serce, odpowiedziała:

Wszystko, czego nie miał żaden inny mężczyzna przed nim! Nie zamierzam jednak rozmawiać ani o moim życiu uczuciowym, ani o moim partnerze. Niech wystarczy wam fakt, że u mnie wszystko super.

Czyżby tym samym chciała wbić szpilę Baronowi?

To jednak nie koniec. Przypomnijmy, że Baryła wystąpił epizodycznie w filmie "365 dni: Ten Dzień". Mogliśmy zobaczyć go w jednej z finałowych scen, gdzie wcielił się w rolę ochroniarza.

Paweł Baryła w filmie '365 dni: Ten dzień' Screen filmu '365 dni: Ten dzień', reż. B. Białowąs, T. Mandes, Netflix 2022

Paweł Baryła w filmie '365 dni: Ten dzień' Screen filmu '365 dni: Ten dzień', reż. B. Białowąs, T. Mandes, Netflix 2022

Myślicie, że Lipińska miała nadzieję, że ten fakt nie zostanie odnotowany?

Lipińska robi błędy na poziomie podstawówki. "To się nie zmieni"