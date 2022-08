Wygląda na to, że po wywiadzie Meghan Markle i księcia Harry'ego z Oprah Winfrey para książęca nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Książę Harry podpisał bowiem umowę z wydawnictwem Penguin Random House i ma w planach wydanie autobiografii. Wedle zapowiedzi w publikacji zawarte miały zostać nieznane informacje na temat rozpadu małżeństwa jego rodziców, wspomnienia o księżnej Dianie, a także smaczki dotyczące życia na królewskim dworze. Jak podaje "New York Post", prace nad publikacją są zakończone i jest gotowa do wydania.

Książę Harry napisał autobiografię. Rodzina królewska powinna się bać

Jak donosi "New York Times", rodzina królewska ma się czego obawiać. W autobiografii księcia jest kilka "bomb prawdy", które na zawsze mogą zmienić dzieje monarchii oraz życie Harry'ego. Choć pierwotnie premiera książki miała się odbyć w tym roku, to przez kontrowersyjne treści książę waha się z jej publikacją. Obecnie wydawnictwo celuje z wypuszczeniem książki na 2023 rok.

Z tego co słyszałem, książę Harry ma w swojej książce kilka prawdziwych bomb prawdy i obecnie trwają rozważania nad tym, czy te fragmenty mają zostać opublikowane, czy nie. Więc przełożenie daty premiery nie jest zaskoczeniem - ujawnia dziennikarzom anonimowe źródło związane z Penguin Random House.

Choć nie wiadomo, czego dokładnie miałyby dotyczyć "bomby prawy", "New York Post" spekuluje, że może chodzić o księcia Karola oraz Camillę Parker-Bowles.

Myślicie, że po wywiadzie Meghan Markle i księcia Harry'ego z Oprah Winfrey są jeszcze nieujawnione fakty, które są w stanie zaskoczyć czytelników?