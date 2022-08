Kinga Rusin należy do grona gwiazd, które regularnie publikują treści w mediach społecznościowych. Dziennikarka nie tylko chętnie dzieli się z internautami informacjami o sobie, ale także refleksjami na temat otaczającej nas rzeczywistości. W najnowszym poście poruszyła bardzo ważną kwestię.

Kinga Rusin przestrzega przed oszustami. Przy okazji zaprezentowała umięśniony brzuch

We wpisie, który pojawił się na internetowym profilu Kingi Rusin, dziennikarka zaapelowała do fanów, aby nie dali się nabrać oszustom, którzy bezprawnie wykorzystują jej wizerunek w celu reklamowania szkodliwych środków, które rzekomo mają pomóc w odchudzaniu.

Uważajcie na naciągaczy i kłamców od odchudzania! Ktoś używa bezprawnie moich zdjęć! Nie wierzcie reklamom wykorzystującym mój wizerunek do sprzedaży jakiejś trucizny, która rzekomo ma was odchudzić - napisała na początku.

W dalszej części wpisu wyjaśniła, że otrzymała mnóstwo wiadomości zawierających screeny reklam, na których znalazły się jej zdjęcia. Dziennikarka nie kryła oburzenia z tego powodu.

To ściema! Nigdy nie zgodziłabym się reklamować produktów szkodliwych. Nigdy nie namawiałabym do zażywania jakiegoś gó*na!

Przy okazji dodała, że jej figura to efekt systematycznej pracy i przestrzegania indywidualnie dobranej diety.

Nie da się zrzucić w zdrowy sposób 15 kilogramów w tydzień! To niemożliwe bez narażenia swojego zdrowia czy nawet życia! W odchudzaniu nie ma cudów. Nie ma cudownych "leków". Działa dyscyplina we wdrażaniu odpowiednio dobranej (przez lekarza czy dietetyka) diety!

Na koniec napisała, że jak tylko znajdzie osoby, które bezprawnie wykorzystują jej wizerunek, to na pewno wyciągnie z tego tytułu konsekwencje.

Osoby i firmy dokonujące tych naruszeń drogo zapłacą!

Do wpisu dodała zdjęcie, na którym zaprezentowała wysportowaną sylwetkę.

W komentarzach pod postem posypały się komplementy.

Pani Kingo, piękna figura! Jest pani motywacją i inspiracją!

Wow, ale figura!

Zawsze wyglądasz pięknie - napisali fani na Instagramie.

Kinga Rusin słynie z zamiłowania do aktywności fizycznej. W wielu wywiadach podkreślała, że zwraca uwagę również na to, co je. Dziennikarka postawiła na roślinną dietę bogatą w warzywa i owoce. Zrezygnowała z produktów wysoko przetworzonych, a także ograniczyła spożycie soli, cukru i produktów mącznych.

