Małgorzata Rozenek od lat w wywiadach powtarzała, że jej największym marzeniem zawodowym jest posada prowadzącej "Dzień dobry TVN". Stacja początkowo nie była bardzo entuzjastycznie nastawiona do tego pomysłu, jednak gdy Małgosia otrzymała kuszącą ofertę ze stacji Polsat, włodarze TVN szybko zmienili zdanie i zaoferowali Rozenek wymarzone stanowisko, tym samym zatrzymując ją w swoich szeregach.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek i Krzysztof Skórzyński o nowej roli w "Dzień dobry TVN"

Gdy tylko w mediach pojawiła się informacja, że Małgorzata Rozenek będzie nową prowadzącą śniadaniówki, rozpoczęła się giełda nazwisk. Kto będzie jej towarzyszył? Typowano oczywiście Radosława Majdana, plotkowano też o Mateuszu Hładkim, jednak na kanapie u jej boku zasiadać będzie znany z TVN 24 oraz afery z ministrem Dworczykiem, dziennikarz Krzysztof Skórzyński.

Krzysztof Skórzyński poprowadzi "DDTVN". Zasłynął udziałem w politycznym skandalu

Małgorzata Rozenek i Krzysztof Skórzyński zostali oficjalnie ogłoszeni prowadzącymi "Dzień dobry TVN" podczas prezentacji jesiennej ramówki. Już kilka dni później, w poniedziałek 29 sierpnia, mieli okazję po raz pierwszy sprawdzić się w tej roli.

Woźniak-Starak będzie mniej zarabiać przez Rozenek? Skomentowała

Małgorzata Rozenek pierwszy raz w roli prowadzącej "DDTVN". Patrzymy na stylizację

Małgorzata Rozenek słynie z zamiłowana do mody. Sama prowadzi własną markę odzieżową i chętnie eksperymentuje ze stylizacjami, wzbudzając skrajne emocje wśród internautów. Nowa prowadząca "Dzień dobry TVN" wielokrotnie gościła już w programie, ale to ją przepytywano. Wówczas stawiała na różne, kolorowe, nierzadko odważne stylizacje, które cieszyły oko widza.

Jak zaprezentowała się podczas debiutu w roli prowadzącej? Bardzo skromnie, a nawet nieco nudno jak na swoje możliwości. Małgorzata Rozenek wystąpiła w białych, eleganckich długich spodniach, do których dobrała szary t-shirt. Z włosami również nie poszalała, bo po prostu związała je w kucyk. Wydawać by się mogło, że nie przyłożyła się do stylizacji, jednak warto zaznaczyć, że Małgosia w "DDTVN" nie jest już gwiazdą, która ma skupić na sobie całą uwagę, a prowadzącą, która ma dać błyszczeć innym. Taka stylizacja idealnie to podkreśliła, a Małgorzata wyglądała schludnie i profesjonalnie. Zobaczcie zresztą sami, zaglądając do naszej galerii na górze artykułu.

Małgorzata Rozenek instagram.com@m_rozenek

Jak Małgorzata Rozenek wdarła się do TVN? Zrobiła maseczkę ze stringów