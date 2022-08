Katarzyna Cichopek jest jedną z największych gwiazd stacji TVP2. Aktorki nie mogło więc zabraknąć w gronie prowadzących koncerty w ramach Wakacyjnej Trasy Dwójki 2022. W niedzielę na scenie pojawiła się obok Macieja Kurzajewskiego, z którym jest łączona od czasu zakończeniu małżeństwa z Marcinem Hakielem. Cichopek i tancerz w zeszłym tygodniu się rozwiedli, a aktorka promienieje. Tym razem na scenie pojawiła się w złotej kreacji, udekorowanej piórami. Zobaczcie, jak wyglądała.

Katarzyna Cichopek podczas Wakacyjnej Trasy Dwójki 2022. Zła długość sukienki

Cichopek miała na sobie sukienkę w złotym kolorze, w którą wplecione zostały połyskujące nity. Góra była bez ramiączek, typu hiszpanka. Obszyta została piórami w zbliżonym odcieniu. Materiał przylegał do ciała, co podkreśliło świetną sylwetkę aktorki. Jednak nie wszystko wyszło idealnie. Kreacja sięgała do kolan, a przez to nogi Cichopek wydawały się znacznie masywniejsze. Całości nie uratowały sandały w jasnym kolorze z zapięciem w okolicach kostki. Aktorka za to zaszalała z fryzurą i postawiła na zmierzwione fale z przedziałkiem po lewej stronie.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski AKPA, materiały prasowe

To zupełnie inna stylizacja niż ta, w której prowadząca "Pytanie na śniadanie" zjawiła się w sobotę. Podczas jubileuszu śniadaniówki wystąpiła w białym kostiumie z ozdobą w imponującym rozmiarze, a także z odważnym dekoltem. Włosy zaczesała na gładko, a na ustach miała szminkę w intensywnym kolorze. A jak wyglądali pozostali pracownicy TVP2? Zobacz tutaj: 20 lat "Pytania na śniadanie". Katarzyna Cichopek cała w bieli, Ida Nowakowska jak latynoska diwa