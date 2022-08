Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski przez cztery lata byli parą, a poznali się na planie serialu "Rodzinka.pl", gdzie oboje grali. Wydawało się, że jest im razem dobrze, jednak w pewnym momencie przestali pokazywać się publicznie, co narodziło plotki o kryzysie w ich związku. Długo nie komentowali tego, co się między nimi dzieje, jednak w zeszłym roku, dokładnie w październiku, aktorka potwierdziła domysły fanów i wydała oświadczenie, w którym poinformowała o zakończeniu związku ze Zdrójkowskim. Przez kilka miesięcy była sama, jednak wszystko wskazuje na to, że w jej życiu pojawił się ktoś nowy.

REKLAMA

Zapomniane związki show-biznesu. Niektóre gwiazdy wolałyby o nich zapomnieć

Zobacz wideo Byli tacy zakochani

Wiktoria Gąsiewska nie jest już sama?

Takie domysły można snuć, patrząc na zdjęcie, które opublikował na Instagramie... Wojtek Gola, znany głównie z "Warsaw Shore". Celebryta pozuje na nim elegancko ubrany i trzyma sporych rozmiarów bukiet czerwonych róż. Na kwiatach oznaczył Wiktorię Gąsiewską. Podpis, który dodał, także sugeruje, że to aktorka jest autorką ujęcia, a słowa, których użył, mogą świadczyć o łączącej ich bliskiej relacji:

Najlepsza Pani Fotograf #analog - napisał.

Wśród komentujących znalazł się także brat Gąsiewskiej, Mateusz:

Uaaaa potwierdzone info, najlepszy fotograf w mieście - odniósł się do opisu celebryty.

Jak na razie żadne z nich nie odniosło się do tego, co ich łączy. Weszliśmy jednak na profil aktorki i znaleźliśmy zdjęcie, które dodała 8 sierpnia. W opisie umieściła hasło: #analogphotography, które jest podobne do tego, co teraz dodał Gola. Myślicie, że to coś poważnego?

Wojtek Gola - kim jest?

Wojtek Gola wszedł do show-biznesu dzięki udziałowi w "Warsaw Shore". W ekipie był od pierwszej edycji, jednak po dziewiątym sezonie zdecydował się opuścić show.

Doszedłem do wniosku, że coś się kończy i coś się zaczyna. A ja muszę iść do przodu. Myślę, że jestem już trochę zmęczony tym. Nadszedł czas, żeby trochę wydorośleć - tłumaczył wtedy koleżankom i kolegom z "Warsaw Shore".

Krytyka po występie Dody. Poszło o wyeksponowany dekolt. Zareagowała

Po zakończeniu udziału w programie MTV zaczął rozwijać biznes i dziś znany jest przede wszystkim jako właściciel federacji Fame MMA. Na koncie ma kilka związków, w tym m.in. z Patrycją, która pojawiła się w ostatniej edycji "Love Island".