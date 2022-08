Piotr Gąsowski to postać, której zapewne nie trzeba nikomu przedstawiać. W polskim show-biznesie funkcjonuje z powodzeniem od wielu lat. Jest aktorem, prezenterem, komikiem, ale to dopiero początek długiej wyliczanki jego licznych zajęć. Ostatnio najbardziej kojarzony jest z programem "Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie z powodzeniem spełnia się w roli prezentera.

REKLAMA

Piotr Gąsowski jest też wielkim pasjonatem podróży. Właśnie udał się na kolejną wyprawę, tym razem do Kazachstanu. Zanim jednak wsiadł w samolot, zdążył uczcić 27. urodziny syna Jakuba. Był tort, spotkanie w rodzinnym gronie i uroczyste odśpiewanie sto lat. Ten wyjątkowy dzień rodzice solenizanta uczcili odtworzeniem zdjęcia sprzed lat. Jak im wyszło? Sami sprawdźcie.

Zobacz wideo Piotr Gąsowski relacjonuje problematyczny lot

Piotr Gąsowki zakpił z Kammela. "Tomek, do twarzy ci w moro..."

Piotr Gąsowski świętuje urodziny syna. Odtworzyli archiwalne zdjęcie. Ale się zmienili!

Piotr Gąsowski jest ojcem dwójki dzieci - Jakuba, który urodził się w 1995 roku oraz Julii - ta przyszła na świat w 2007 roku. Julia jest córką prezentera ze związku z Anną Głogowską, a mamą Kuby jest jego poprzednia partnerka. Hanna Śleszyńska.

Jakub zdecydował się pójść w ślady rodziców i w 2020 roku ukończył Wydział Aktorski Akademii Teatralnej w Warszawie. Ma już za sobą pierwsze role zarówno w filmie jak i debiut na deskach teatralnych. Wygląda na to, że radzi sobie świetnie i rodzice mają wielki powód do dumy.

Niedawno młody mężczyzna obchodził 27. urodziny. Piotr Gąsowski umieścił na Instagramie wzruszający wpis dedykowany synowi i pokazał chwytające za serce zdjęcie. Rodzina odtworzyła fotografię z pierwszego roku życia solenizanta i wyszło świetnie.

27 lat temu urodził się nasz syn, Kuba! Jestem szczęśliwym tatą, mając takiego syna! Dziękuję ci mamusiu Haniu! Dziękuję ci dziadku Włodku i babciu Danusiu, bez was by niczego nie było. Tak samo jak i bez Waszych kochanych „połówek", babci Niny i dziadka Jurka, którzy od nas odeszli. Byliby na pewno dumni z Kuby, tak jak i my jesteśmy! Kochamy Cię Kubusiu! Dumny Gąś. P.S. Tylko po Kubie widać, że to aż tyle lat minęło! - napisał dumny tata.

Nie da się ukryć, że czas zrobił swoje. Kuba to już dorosły mężczyzna, a Piotr Gąsowski... no cóż, ewidentnie stracił objętość owłosienia na głowie, co uszczypliwe zauważono w komentarzach.

Jednemu włosów przybyło, drugiemu ubyło.

Ale fotka! Panie Piotrze tupecik się przez te 27 lat zsunął.

Piękne wspomnienia i cudowna rodzina - czytamy w komentarzach.

Wygląda na to, że Jakub bawił się świetnie i bardzo się wzruszył. Pod wpisem ojca podziękował za jego serdeczne słowa.

Dziękuję Tato za twój piękny wpis! Kocham was! Dziękuję za wczorajsze urodziny! Cieszę się, że mogliśmy chwilę poświętować! - napisał.

Będziecie śledzić poczynania młodego Gąsowskiego na ekranie?

Piotr Gąsowski świętuje urodziny syna. Odtworzyli archiwalne zdjęcie. 'Panie Piotrze tupecik się przez te 27 lat zsunął' fot. instagram.com/piotr.gasowski.official

Anna Głogowska na wakacjach z córką i Piotrem Gąsowskim. Były czułości w basenie

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz też: "Zostańmy przyjaciółmi" w praktyce. Te znany pary rozstały się, ale pozostały w doskonałych relacjach