27 sierpnia 2021 roku zmarł restaurator Piotr Gessler, drugi mąż Magdy Gessler i ojciec Lary Gessler. Córka restauratorów była bardzo związana z mężczyzną, nie ukrywała, że była typową "córeczką tatusia". To on zajął się jej wychowaniem. W pierwszą rocznicę śmierci opublikowała na Instagramie zdjęcie z dzieciństwa, na którym widzimy rodzinę Gesslerów z wypadu na narty. Celebrytka podzieliła się także przepisem na sernik ojca. Gwiazda we wzruszających słowach wspomina zmarłego rodzica.

REKLAMA

Zobacz wideo Magda Gessler zachwycona manierami wnuczki: Elegancka Nena

Lara Gessler wspomina zmarłego sprzed roku ojca. Piękny gest

W pierwszą rocznicę śmierci znanego restauratora, Lara Gessler opublikowała zdjęcie z rodzinnego albumu. Na fotografii jest jeszcze dzieckiem. Do zdjęcia dołączyła wzruszający opis.

Dziś mija rok, odkąd ciebie nie ma. Mojego taty i najlepszego przyjaciela lwiej części mojego życia. "Nie pakaj maleńka" tak byś mi powiedział. Wiec zbieram całą swoją dzielność i myślę o twoim życiu, nie o śmierci. O tym, co tu zostawiłeś. Mi zawsze pokazywałeś dobro i życzliwość do ludzi, kimkolwiek by nie byli. Za to wszyscy cię kochali i szanowali, bo nigdy nie oceniałeś. Chce, żeby ten dzień był dniem pamięci o tobie, nie smutku.

W dalszej części postu restauratorka zdradził, jak uczciła pamięć ojca, a mianowicie zrobiła sernik z jego przepisu.

Dlatego w piekarniku wyrasta twój sernik, na którego przepisu nie chciałam się nauczyć, bo tylko ty miałeś umieć go robić. Smak to najlepszy nośnik pamięci i miłości jak znam. Dlatego zostawiam i wam ten przepis, żeby się niósł, razem z pamięcią o autorze.

Ciężarna Lara Gessler nawiązała też do nienarodzonego dziecka, którego już ojciec nie będzie miał okazji poznać.

Zbyt wycofanym i skromnym, jak na to, co potrafił i kim był. Kocham Cię tatusiu. Odpoczywaj i wyślij nam naszego synka niedługo.

Piotr Gessler poznał wnuczkę Nenę, która przyszła na świat w październiku 2020 roku. Niestety nie dożył do dnia narodzin syna córki i Piotra Szeląga. Lara Gessler szykuje się już do porodu, który powinien rozpocząć się lada chwila.