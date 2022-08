W sopockiej Operze Leśnej odbył się koncert z okazji 20-lecia programu "Pytanie na śniadanie". Wydarzenie rozpoczęło się od kuriozalnego występu prowadzących śniadaniowego show. Prezenterzy wykonali z playbacku przebój "Dwudziestolatki" z repertuaru Macieja Kossowskiego. Występ był zresztą zapowiedzią muzycznej estetyki na resztę wieczoru. Zaproszeni wykonawcy wychodzili na scenę z ogromnego tortu ustawionego na podeście obok legendarnej sopockiej sceny. Nad muzycznymi występami lepiej spuścić zasłonę milczenia. Postanowiliśmy za to przyjrzeć się stylizacjom prowadzących wydarzenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek o podsłuchach swoich i Macieja Kurzajewskiego

Wakacyjna Trasa Dwójki. Krzan postawiła na rozcięcie, a Tomaszewska frędzle

Kuriozalne występy, ale całkiem udane stylizacje podczas 20-lecia "Pytania na śniadanie" w Sopocie

Katarzyna Cichopek postawiła na biel i trzeba przyznać, że było to bardzo dobre posunięcie. Prezenterka wyglądała doskonale w eleganckim kombinezonie z głębokim dekoltem, który optycznie wydłużył sylwetkę. Szerokie nogawki nadały całości modowego charakteru. Dodatkiem do stylizacji był duży, przeskalowany kwiat, który przypominał misternie układane origami.

Katarzyna Cichopek Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Na klasykę postawiła Izabella Krzan i to także wyszło na plus. Mocno dopasowana, cekinowa, powłóczysta sukienka wyeksponowała sylwetkę prezenterki. Uwagę przykuwało też głębokie rozcięcie. Dodatkiem do stylizacji były modne sandałki. Mała czarna, ale o nudzie nie można tu mówić.

Izabella Krzan Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Z kolei Ida Nowakowska wyglądała jak prawdziwa latynoska diwa. Czerwona suknia z peleryną doskonale współgrała z jej typem urody i pięknie podkreślała delikatną opaleniznę. Kwiatowy motyw, przypominający różę, był uzupełnieniem całej stylizacji, a gładko upięte włosy nie odwracały uwagi od kreacji.

Ida Nowakowska Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Więcej zdjęć gwiazd z urodzin "Pytania na śniadanie" znajdziecie w naszej galerii.

"PnŚ". Tomasz Kammel nie mógł przestać się śmiać. Wszystko przez komary