Córka Kourtney Kardashian i Scotta Disicka, Penelope, wrzuciła na Twittera filmik z makijażowym tutorialem. Było to dla internautów o tyle zaskakujące, że dziewczynka ma zaledwie dziesięć lat. Na Kourtney Kardashian spadła fala krytyki.

Córka Kourtney Kardashian pokazała, jak robi makijaż. Burza w komentarzach

Filmik z Penelope wykonującą sobie makijaż pojawił się na Twitterze w piątek wieczorem. Niektórzy komentujący uznali, że to słodkie. Przeważająca większość jednak skrytykowała Kourtney Kardashian za to, że pozwala córce używać kosmetyków w tak młodym wieku. Na początku nagrania widzimy, jak córka celebrytki zakłada na głowę różową opaskę tak, by żaden z produktów nie dostał się na włosy. Następnie nakłada serum i korektor pod oczy. Makijaż uzupełniła także cieniem do powiek, tuszem do rzęs oraz błyszczykiem.

screen Fot. Twitter/pandkourt

Część fanów Kardashianki zauważyło, że Penelope być może w przyszłości także zwiąże się z branżą kosmetyczną - jak jej ciocie Kim i Kylie. Przeważały jednak głosy, że robienie makijażu przez dziesięcioletnią dziewczynkę jest nieodpowiednie. W komentarzach rozgorzała dyskusja.

Ma dziesięć lat. Po prostu nie. Pozostało jej tylko kilka lat czystej niewinności, zanim zacznie wchodzić w dorosłość.

Nie mogę uwierzyć, że ma dziesięć lat, a ludzie to popierają.

To tylko niektóre z krytycznych komentarzy, które pojawiły się na Twitterze. Bywały jednak też bardziej wyważone głosy.

Nie ma nic złego w tym, że małe dziecko eksperymentuje z makijażem i innymi rzeczami, ale publikowanie tego może budzić irytację - napisał jeden z komentujących.

Udostępnione nagranie zostało już usunięte z Twittera.

