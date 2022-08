Jesień w stacji TVN zapowiada się ekscytująco. Chociażby ze względu na zmiany w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Z formatem pożegnał się dotychczasowy ekspert Bogusław Pawłowski. Zastąpił go psycholog kliniczny i terapeuta poznawczo-behawioralny Rafał Olszak. Nowy sezon jeszcze nie wystartował, ale nowy ekspert już okrył się złą sławą ze względu na swoje mizoginistyczne poglądy, które prezentuje w sieci. Do tej pory dowiedzieliśmy się m.in, że feminizm to nic innego jak "fabryka narcystycznych i egoistycznych potworów, które żyją wyłącznie dla siebie", facet bez samochodu to nie jest facet, a w związek z samotną matką lepiej nie wchodzić. Na skandaliczne wypowiedzi psychologa zareagowała jego koleżanka z planu Magdalena Chorzewska.

Ekspertka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia": Wstyd mi jako człowiekowi, kobiecie i jako psychologowi za to, co Rafał wygaduje

Magdalena Chorzewska to psycholożka, która także pracuje przy produkcji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Ekspertka zareagowała na wypowiedzi kolegi z planu, twierdząc, że wcześniej nie miała pojęcia o jego poglądach. Dodała także, że wyjątkowo ciężko jej się z nim pracowało.

Szczęka mi opada. (...) Nie zgadzam się z ani jednym poglądem Rafała Olszaka i już teraz wiem, dlaczego tak trudno jest mi z nim współpracować w tej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" - powiedziała Magdalena Chorzewska na InstaStories.

Co ciekawe, okazuje się, że Rafał Olszak jest już ekspertem w programie TVN, zarówno w ósmym jak i dziewiątym sezonie.

Sezon, który będziecie oglądać, to jest ósmy sezon i to jest sezon, w którym Rafał, powiedzmy, nie rozwinął skrzydeł, natomiast przy dziewiątym sezonie, przy pracy nad dziewiątym sezonem, jest już trudniej. Nie chcę być w żaden sposób łączona z tym panem, nie chcę mieć z nim nic wspólnego i po prostu wstyd mi jako człowiekowi, kobiecie i jako psychologowi za to, co Rafał wygaduje, co zamieszcza na swoim Instagramie - dodała Magdalena Chorzewska.

Psycholog już zdążył odpowiedzieć na pojawiające się zarzuty. Postanowił zasłonić się szczerością i wolnością słowa.

Jestem szczery do bólu i nie owijam w bawełnę. Dziękuję za wsparcie tym, którzy uszanowali lub poparli mój męski głos. Mężczyzna też człowiek - ma prawo wyrażać myśli i emocje. Jeśli kobiety i mężczyźni mają żyć razem, obie strony powinny móc otwarcie mówić o tym, co im się podoba, a co nie. Hejt ani żadna inna próba cenzury nie przyniosą skutku - napisał na Instagramie Rafał Olszak.

Trudno nie zgodzić się z Chorzewską - poglądy głoszone przez osobę, która zajmuje się zdrowiem psychicznym innych osób, mogą być bez wątpienia szkodliwe.

