Małgorzata Rozenek-Majdan już szykuje się do nowej roli. Nowa prowadząca program "Dzień dobry TVN" pojawi się na antenie już w poniedziałek 29 sierpnia, także czasu na ostatnie próby pozostało naprawdę niewiele. Na jednym z ostatnich InstaStories pokazała, jak zapoznaje się z układem studia i oswaja z formą prowadzenia programu na żywo.

REKLAMA

Z pewnością celebrytka może świętować wielki sukces, bo - jak się okazuje - jest teraz dokładnie w tym miejscu, w jakim przed laty chciała się znaleźć. Małgorzata Rozenek spełniła swoje wielkie marzenie, ale możecie się zdziwić, jak zaczynała.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek i Krzysztof Skórzyński o nowej roli w "Dzień dobry TVN"

Małgorzata Rozenek prowadzącą "DDTVN". Widzowie mocno podzieleni

Jak Małgorzata Rozenek wdarła się do TVN? Na castingu zrobiła maseczkę ze stringów

Małgorzata Rozenek-Majdan jest związana z TVN od wielu lat. Musiała przejść dość długą drogę, aby w najbliższy poniedziałek 29 sierpnia poprowadzić na żywo popularny program śniadaniowy.

Na portalu Wirtualne Media pojawił się artykuł o początkach Małgorzaty Rozenek w stacji TVN i jedno jest pewne - trafiła dokładnie tam, gdzie chciała. Już na castingach do "Perfekcyjnej pani domu" zapowiedziała ówczesnemu dyrektorowi Edwardowi Miszczakowi, że ten program to jedynie jej droga do celu.

Będę kiedyś prowadzić "Dzień dobry TVN", a teraz chciałam wystąpić tutaj - oświadczyła.

Jak się okazuje, do TVN-u wdarła się przebojem. Casting do "Perfekcyjnej pani domu" wygrała nietuzinkową osobowością i... trikiem ze stringami w roli głównej.

Przyniosła ze sobą dwa ogromne słoiki z ciasteczkami, które dzień wcześniej upiekła. Jeden był dla Edwarda Miszczaka, drugi dla mnie. A to nie koniec. Wyciągnęła z torebki stringi i pokazała nam, jak może z nich zrobić maseczkę na twarz, żeby nie trzeba było wdychać kurzu. Żadna kandydatka wcześniej nie przygotowała się w ten sposób. Małgosia od początku miała swój pomysł na ten program i to nas ujęło. Tyle rozrywki zapewniła nam podczas przesłuchania, że nie mieliśmy wątpliwości - wspomina w rozmowie z Wirtualnymi Mediami Małgorzata Łupina, była szefowa TVN Style.

Jak poszło Małgorzacie po wygranym castingu, chyba nie trzeba mówić. Bez wątpienia nie mieliśmy w kraju bardziej znanej "pani domu" niż ona. Szturmem podbiła serca Polek i regularnie zajmowała pierwsze miejsce na okładkach magazynów piszących o gwiazdach. Występ w "Azja Express" pozwolił poznać ją taką, jaka jest - emocjonalna, czasem nerwowa i z pewnością zdeterminowana.

Jacek Rozenek o nowej roli jego byłej żony w "DDTVN". Sam kiedyś prowadził "PNŚ"

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz też: Jacek Rozenek na zdjęciu z synem z pierwszego małżeństwa. Adrian ma już 30 lat. Podobny do ojca?