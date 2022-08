Księżna Kate i książę William to chyba najbardziej lubiani członkowie rodziny królewskiej. No może z wyjątkiem ich dzieci, które już dawno prześcignęły znanych rodziców w walce o sympatię Brytyjczyków. Trudno się dziwić, że w mediach społecznościowych jak grzyby po deszczu powstają fanowskie konta dedykowane uwielbianej parze. Tym razem autor jednego z kont na Instagramie postanowił wybrać się w przyszłość, gdzie księżna Kate i książę William to już wiekowi seniorzy. Jak prezentują się w takiej wersji? Efekt tej przeróbki może was zdziwić.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak mieszkają księżna Kate i książę William?

Książę William zerwał z Kate przez telefon. Rozmowa trwała godzinę

Księżna Kate i książę William w wersji senior. On to wykapany ojciec, a ona? Pięknie się zestarzeje

Księżna Kate i książę William z pewnością do sędziwego wieku mają jeszcze sporo czasu, ale wygląda na to, że fani królewskiej pary bardzo chcą wiedzieć, jak będą prezentować się w siwej wersji. Na jednym z instagramowym kont dedykowanym rodzinie królewskiej, @Royal.diana.princess, pojawiła się przeróbka zdjęcia księżnej i jej męża.

Autor zdjęcia użył popularnej aplikacji Face App, aby postarzeć królewską parę. Jak wyszło? Książę William do złudzenia przypomina swojego ojca, księcia Karola. A księżna Cambridge? Bez wątpliwości zestarzeje się z klasą, a zmarszczki dodadzą jej jedynie uroku. Jak na taką przeróbkę zareagowali fani? Mają pewne wątpliwości, co do trafności tych przewidywań.

Niby rodzina królewska, ale coś niespecjalnie zadbali o zęby.

To by się zgadzało, ale trochę mają za dużo włosów na głowie.

Nadal wyglądają pięknie. Nawet w siwej wersji! - czytamy w komentarzach.

Jak wam się podoba księżna Kate i książę William w takim wydaniu?

Księżna Kate jest w czwartej ciąży. Potwierdziła sama księżniczka Charlotte. "To chłopiec!"

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz też: Kate i William: Historia ich miłości