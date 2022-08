Robert Makłowicz może się pochwalić statusem jednego z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich podróżników. Krytyk kulinarny od lat jeździ po świecie wraz z autorskim programem, urzekając widzów wiedzą, poczuciem humoru i dystansem do siebie. Choć nieczęsto wspomina o życiu prywatnym, zdarza mu się opublikować zdjęcia i nagrania, na których możemy zobaczyć jego dwóch synów. Z jednym z nich, Mikołajem, właśnie zwiedza słoneczną Chorwację, z czego relacją podzielił się na swoim kanale. Co jeszcze wiemy o nim i jego młodszym bracie Ferdynandzie?

Robert Makłowicz z synem zwiedza Chorwację. Słynny podróżnik ma dwójkę dzieci. Czym się zajmują?

Programy Roberta Makłowicza od początku cieszyły się dużą popularnością. Przez wiele lat dziennikarz jeździł po świecie, łącząc przy tym dwie największe pasje, czyli podróże i gotowanie, dzieląc się wiedzą i umiejętnościami z widzami. W 2017 roku jego współpraca ze stacją TVP dobiegła końca, a krytyk kulinarny przerzucił się na platformę YouTube, gdzie zaczął publikować nagrania z przeróżnych zakątków świata.

Robert Makłowicz co jakiś czas wspomina o żonie, producentce telewizyjnej Agnieszce Makłowicz, która jest pomysłodawczynią jego programów. O dzieciach mówi rzadziej, co nie znaczy, że nic o nich nie wiemy. Publicysta jest ojcem dwóch synów, Mikołaja i Ferdynanda. Obaj przejęli po ojcu smykałkę do gotowania i co jakiś czas pojawiają się na jego profilu. Co więcej, współpracują wspólnie przy tworzeniu gotowych dań, które są dostępne w niektórych polskich marketach.

Robert Makłowicz udostępnił na swoim kanale nagranie, na którym możemy zobaczyć go wraz ze starszym synem podczas podróży po Chorwacji. Mikołaj jest absolwentem prestiżowej szkoły w Szwajcarii, a także ma doświadczenie w pracy w Niemczech, Czechach, Ekwadorze, Hiszpanii i Szwajcarii. Prowadzi wraz z ojcem firmę, zajmującą się importem win, jest restauratorem i sommelierem. Młodszy syn podróżnika, Ferdynand, także poszedł w ślady ojca. Obecnie studiuje prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

