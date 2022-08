Keanu Reeves zachwycił brytyjską parę młodą, gdy pojawił się na ich przyjęciu weselnym. Uroczystość miała miejsce w Fawsley Hall Hotel & SPA w Northamptonshire. Hollywoodzki gwiazdor zatrzymał się tam w luksusowym, czterogwiazdkowym hotelu. Przy barze spotkał Jamesa Roadnighta. To właśnie pan młody zaprosił aktora na przyjęcie weselne.

Keanu Reeves chętnie pozował do zdjęć z młodą parą. To nie pierwszy raz

Keanu Reeves jest fanem Formuły 1. W luksusowym hotelu przebywał podczas pracy na filmem dokumentalnym dla Disney+. Tematyką produkcji są właśnie wyścigi samochodowe. Nocleg w hotelu, w którym zatrzymał się Reeves do tanich nie należy. Ceny wahają się między 1450 zł, a 2450 zł za dobę. Nikki i James Roadnight mieli tego dnia wyjątkowe szczęście. Nie dość, że zawarli związek małżeński to jeszcze na ich weselnym przyjęciu pojawiła się gwiazda "Matrixa" i z chęcią pozowała do pamiątkowych fotografii.

Mój mąż widział go w barze i powiedział mu, że właśnie się ożenił, i zaprosił Keanu, żeby przyszedł się przywitać i napić z nami drinka, gdyby chciał. Był bardzo przyjazny i powiedział, że później. Nie wiedzieliśmy, czy to zrobi, czy nie, ale fajnie, że mój mąż z nim rozmawiał - opowiedziała Newsweekowi Nikki Roadnight.

Para młoda była zachwycona przybyciem amerykańskiego aktora. Pod ogromnym wrażeniem byli także goście weselni.

Był taki miły i przyjacielski i pogratulował nam ślubu. Był na tyle miły, że zrobił kilka zdjęć, a nasz fotograf ślubny też był w stanie uchwycić kilka! Potem poświęcił czas, aby porozmawiać z niektórymi z naszych gości i zrobić więcej zdjęć - dodała Nikki Roadnight.

Okazuje się, że to nie pierwszy raz kiedy Keanu Reeves natknął się na świętującą parę młodą. W 2018 roku do sieci trafiły zdjęcia aktora z nowożeńcami z Nowego Jorku. Fotografia była hitem na Twitterze.

