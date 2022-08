Marzena Rogalska pojawiła się na ramówce TVN-u w związku z promocją nowego sezonu programu "Miasto kobiet". Mimo że prowadzący wydarzenie - Marcin Prokop zapytał o to, kto zastąpi Olgę Legosz w talk show, to dziennikarka milczała jak grób. Wróciła za to wspomnieniami do wydarzenia w Sopocie, kiedy podczas koncertu Marcin Prokop wspomniał o Piotrze Balickim.

Marzena Rogalska wspomina wywiad z Piotrem Balicki. Nie zabrakło chwil wzruszenia

Dziennikarka gościła Piotra Balickiego w programie "Miasto Kobiet", gdzie opowiadał Marzenie Rogalskiej i Oldze Legosz o czerniaku. Mężczyzna ujął je szczerością i otwartością w rozmowie na temat choroby nowotworowej. Gdy Piotr Balicki przedwcześnie zmarł, o jego historii usłyszała cała Polska. Śmierć prezentera telewizyjnego dotknęła m.in. Marcina Prokopa, który w tych oto słowach wypowiadał się o koledze po fachu, kiedy ten przez nowotwór wylądował w szpitalu:

Zrobię coś, czego nikt z państwa się nie spodziewał. Chciałem was o coś poprosić. W szpitalu leży chłopak, który jest bardzo ciężko chory i jest częścią naszej TVN-owej rodziny. To jest człowiek, który gdyby był zdrowy, biegłaby tutaj wśród państwa i rozgrzewałby publiczność. Oddawałby wam swoją dobrą energię. Był i może będzie najlepszy w swoim fachu. Piotrek Balicki. Chciałbym, abyście państwo oddali mu swoją dobrą energię tą, którą się dzielił, ze wszystkimi przez lata swojej pracy - powiedział Marcin Prokop.

Marzena Rogalska wróciła do sytuacji z połowy sierpnia i przypomniała o niej na ramówce TVN-u. Starała się w momencie wypowiedzi powstrzymać łzy.

Od kilku dni chciałam ci wysłać SMS-a. Chciałam ci podziękować, bo to się wiąże z "Miastem kobiet", za to, co zrobiłeś w Sopocie. Wiesz, co zrobiłeś? Poza tym, że pięknie to poprowadziłeś z obecnymi tutaj dziewczynami, to poza scenariuszem, zaraz się rozpłaczę - zaczęła dziennikarka.

Później dodała:

Ale wiesz co, Piotrek był u nas w programie i dźwięczą mi w uszach jego słowa: "Boję się, że nie doczekam wakacji". Doczekał i wydaje mi się, że on bardzo czekał na to, co zrobiłeś. To było tak cudne, to było takie prawdziwe, to była taka cudna, ludzka twarz telewizji i w takiej telewizji kocham pracować - podkreśliła.

