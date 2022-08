Maffashion niedawno wróciła z Santorini, gdzie przebywała na wakacjach. Urlop spędzała ze znajomymi, wśród których był Mateusz znany jako "blu3aby". Pojawiły się plotki, że Julia Kuczyńska z nim rzekomo zdradziła Sebastiana Fabijańskiego. Gwiazda w żaden sposób nie odniosła się do tych doniesień, a teraz umiejętnie odwróciła uwagę fanów od tego tematu. Maffashion pochwaliła się metamorfozą w mediach społecznościowych.

Maffashion zaskoczyła fanów nową fryzurą

Julia Kuczyńska opublikowała fotografie, na których zamyślona pozuje w nowej fryzurze. Wygląda na to, że celebrytka je przedłużyła, ale w oczy najbardziej rzucają się zaplecione warkoczyki.

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy. Internauci są zachwyceni metamorfozą Maffashion.

Piękno nie ma granic.

Kolor i długość idealne. Boska.

Super wyglądasz.

Ślicznie ci w tych warkoczykach - chwalili.

Julia Kuczyńska na Santorini bawiła się w gronie przyjaciół i rzekomego partnera, ale internauci szybko zwrócili uwagę, że na zdjęciach brakuje Bastiana. Maff zapytana o to, gdzie jest jej syn, przypomniała, że chłopiec ma także ojca. Tym samym dała do zrozumienia, że dwulatek jest pod opieką Sebastiana Fabijańskiego. Przypomnijmy, że para rozstała się w atmosferze skandalu. Aktor przyznał się, że zdradził Kuczyńską. Później stwierdził, że mama jego dziecka również miała romans. Wygląda jednak na to, że w kwestii opieki nad dzieckiem potrafiąsię porozumieć.

