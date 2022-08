Książę Harry zrezygnował z przysługujących mu królewskich przywilejów w sposób, który od początku budził kontrowersje. Po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych udzielił kilku wywiadów, w których atakował Pałac Buckingham, jego pracowników, a także brata i jego żonę. Teraz ma mieć wyrzuty sumienia. Jak donosi zagraniczna prasa, książę Harry coraz częściej rozmyśla nad własnymi błędami. Chce w spokoju je przemyśleć, dlatego opuścił Meghan Markle i wyjechał samotnie na daleką wycieczkę.

Książę Harry zostawił Meghan Markle dla własnego komfortu psychicznego

Jak donosi "New Idea", książę odbył sekretną podróż do Vilankulo w Mozambiku. To nadmorska miejscowość, w której Harry miał spędzić trzy dni. Informatorzy magazynu twierdzą, że codziennie chodził na długie spacery. Bliscy Harry'ego mieli zdradzić "New Idea", że ten żałuje kłótni z rodziną.

Nawet on musi przyznać, że to nie było właściwie, kiedy udzielał pełnych jadu wywiadów, przez które spalił niektóre mosty. Ma wyrzuty sumienia, szczególnie że zdaje sobie sprawę, iż wpłynęło to na jego relacje z babcią.

Być może to właśnie zaprzątało głowę księciu podczas długich i samotnych spacerów w Mozambiku. Harry nigdy nie ukrywał, że ma ogromny sentyment do Afryki, a swego czasu wyznał, że odnajduje w niej spokój.

W rzeczywistości przez większość mojego życia była to moja lina ratunkowa, miejsce, w którym udawało mi się znaleźć spokój i równowagę.

We wrześniu książę Harry i Meghan Markle odwiedzą Wielką Brytanię. Wnuk królowej Elżbiety II będzie miał wtedy okazję do pogodzenia się z rodziną.

