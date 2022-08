Ewa Błaszczyk to wybitna aktorka, którą życie niestety nie oszczędzało. Razem z Jackiem Janczarskim doczekała się bliźniaczek: Marianny i Aleksandry. W 2000 r. rodzinę spotkała prawdziwa tragedia. Śmierć męża i ojca. Scenarzysta trafił do szpitala po tym, jak zasłabł, a lekarze zdiagnozowali tętniaka i rozwarstwienie aorty. Nie udało się go uratować. Kilka miesięcy później Ola zakrztusiła się tabletką, co doprowadziło do obrzęku mózgu i śpiączki. Aktorka teraz przeżyła kolejną tragedię. Straciła matkę.

Ewa Błaszczyk w żałobie. Straciła matkę

Jak donosi magazyn "Rewia", aktorka jest w żałobie po śmierci matki. Kobieta zmagała się z ciężką chorobą. Błaszczyk przez ostatnie lata opiekowała się rodzicielką, a także niezmiennie córką Olą. Ewa Błaszczyk bardzo przeżyła śmierć seniorki.

Przed nią trudny moment, bo teraz będzie musiała zmierzyć się z przeszłością w mieszkaniu swojej mamy. Jest tam mnóstwo zdjęć, rodzinnych pamiątek przypominających cudowne lata jej dzieciństwa, dorastania i młodości - tłumaczyła osoba z otoczenia aktorki w rozmowie z tygodnikiem "Rewia".

W ciężkich chwilach wspiera ją Marianna. Kobieta pomagała matce w prowadzeniu fundacji "Akogo?", aby aktorka mogła skupić się na seniorce i córce. Przez pandemię, aby wykluczyć ryzyko, tylko jedna z nich miała stały kontakt z chorymi.

W ostatnich miesiącach Ewie trudno było udźwignąć budowę kolejnej kliniki, prowadzenie fundacji "Akogo?", opiekę nad Olą oraz opiekę nad mamą. Bardzo pomaga jej córka Marianna. Dzięki niej również teraz łatwiej będzie zmierzyć się ze wspomnieniami i uporządkowaniem mieszkania ukochanej mamy - powiedział informator tygodnika.

Błaszczyk wspomniała o trudnościach związanych z budową "Budzika" dla dorosłych

Redakcja Plotka składa Ewie Błaszczak najszczersze kondolencje.