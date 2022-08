Sara James podbija Amerykę. Kiedy po raz pierwszy przywitała się z publicznością "America's Got Talent", wyznała, że przyleciała zza oceanu, by sprawdzić, czy marzenia w tym kraju się spełniają. Na razie udaje jej się wszystko. Rozkochała w sobie jury, widzów i wystąpi w wielkim finale programu. Sukcesy Sary zaczęły się jednak wcześniej i mają swój nieformalny początek w 2001 roku, kiedy wokalista wystąpiła na scenie "The Voice Kids".

Tak wyglądał pierwszy występ Sary James w "The Voice Kids"

Młoda wokalista wystąpiła w czwartej edycji programu. 12-latka przyjechała wtedy do studia TVP w otoczeniu najbliższych. Towarzyszyli jej mama, tata, ojczym oraz rodzeństwo. Sara przed wyjściem na scenę, nie ukrywała, że się stresuje, ale podkreślała jednocześnie, że muzyka jest jej największym przyjacielem. Wybrała utwór "Anyone" Demi Lovato.

Kiedy tylko zaczęła śpiewać, Dawidowi Kwiatkowskiemu zaświeciły się oczy i powiedział, że ma dobre przeczucie. Zanim Sara skończyła występ, wszyscy jurorzy obrócili fotele i dali 12-latce znać, że chcą ją mieć w swojej drużynach. Wokalistka zdecydowała się dołączyć do drużyny Tomsona i Barona. Dalej szła jak burza. Dotarła do finału, w którym zaśpiewała piosenkę "My Hometown" i wygrała czwartą edycję "The Voice Kids". Mamy przeczucie graniczące z pewnością, że sukcesy Sary James w "America's Got Talent" to również dopiero początek jej wielkiej kariery.

