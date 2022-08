Ed Sheeran w dniach 25 i 26 sierpnia wystąpił w Polsce. Jego koncerty cieszą się wśród rodaków ogromną popularnością, a bilety na warszawskie show zostały wyprzedane w bardzo szybkim tempie. Po pierwszym dniu szaleństw na scenie, muzyk nagrał krótki filmik, w którym podzielił się wrażeniami dotyczącymi polskiej publiczności.

REKLAMA

Zobacz wideo Zabawne nagranie księcia Harrego i Eda Sheerana

Ed Sheeran popija polskie piwo. "Kocham to, kocham was"

Ed Sheeran nagranie opublikował na Instagramie. Widzimy, że muzyk w roboczym stroju relaksuje się po koncercie. Pewien szczegół szczególnie przykuł naszą uwagę - Brytyjczyk, podczas nagrywania relacji, dzierżył w dłoni polskie piwo marki Tyskie.

Warszawa, dzień pierwszy. Kocham to, kocham was - słyszymy na nagraniu.

To nie pierwszy raz, kiedy widzimy Eda Sheerana sączącego piwo popularnej, polskiej marki. Ten sam browar pojawił się w teledysku do jego utworu "Castle On The Hill". W klipie ilustrującym nastoletnie lata muzyka, polski trunek pojawia się jako rekwizyt. Można wręcz odnieść wrażenie, że Brytyjczyk dorastał z browarem Tyskie w dłoni. Doskonale znana nam puszka pojawia się w nagraniu aż czterokrotnie i towarzyszy aktorom na każdym etapie życia.

To nie jedyny polski akcent podczas występów Eda Sheerana na Stadionie Narodowym w Warszawie. Muzyk w pewnym momencie zmienił swoją stylizację. Czarny t-shirt z napisem "Warsaw" zamienił na białą koszulkę polo z orzełkiem na piersi. Autor takich hitów, jak "Shape on you", czy "I see fire" nie po raz pierwszy wykonuje takie rozczulające gesty w stronę polskiej publiczności. Podobnie zachowywał się chociażby podczas koncertów w Warszawie 2018 roku.