TVP bardzo dba o swoje gwiazdy. Władze stacji uwielbiają organizować benefisy, podczas których świętują ważne rocznice. W 2019 roku obchodzono 30-lecie działalności Zenka Martyniuka na scenie, a w kwietniu skupiono się na Janie Pietrzaku. Teraz przyszedł czas na Rafała Brzozowskiego. Na Facebooku pojawiło się ogłoszenie, z którego możemy dowiedzieć się, kto zasiądzie na widowni. Okazuje się, że w wydarzeniu może uczestniczyć każdy, kto chce. Ale jest kilka warunków, które należy spełnić.

Rafał Brzozowski będzie obchodził benefis. Poszukiwani statyści

Nagrania odbędą się w najbliższą sobotę, tj. 27 sierpnia. Na profilu PublicoTV, agencji statystów i aktorów nieprofesjonalnych w Warszawie, pojawiło się ogłoszenie skierowane do chętnych, którzy chcieliby się pojawić w studiu w stolicy. Z jego treści dowiadujemy się, kto może się zapisać:

Sobota. Benefis Rafała Brzozowskiego. Stroje eleganckie, panowie koniecznie koszula. Rozpoczynamy zapisy na nagrania dla osób w wieku 25-45 - czytamy.

Nagranie potrwa niecałe cztery godziny. Rozpoczęcie przewidziane jest na 19, a zakończenie na 22:30. Stawka: 50 zł (płatne po nagraniu). Ten wpis zniknął już z profilu na Facebooku agencji, jednak screen opublikowali na InstaStrories chłopaki z satyrycznego profilu Make Life Harder.

27 nie mogę, idę na benefis - skomentowali post w swoim żartobliwym stylu.

Informacja o benefisie Rafała Brzozowskiego Screen z Instagram.com/ make_life_harder

Jak na razie nie wiadomo, z jakiej okazji zostanie zorganizowany benefis. Prawdopodobnie może chodzić o 10-lecie pracy artystycznej. Skontaktowaliśmy się z managementem Brzozowskiego z pytaniem, dlaczego w wydarzeniu pojawią się statyści, a nie zostaną zaproszeni fani. Do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Rafał Brzozowski - kariera

Rafał Brzozowski karierę muzyczną rozpoczął dzięki udziałowi w pierwszej edycji "The Voice of Poland" w 2011 roku. Od tego momentu stał się ulubieńcem Jacka Kurskiego i możemy oglądać go w roli prowadzącego różne imprezy. Jest gospodarzem "Jaka to melodia?". W zeszłym roku wziął udział w Eurowizji, jednak nie przeszedł eliminacji i nie dostał się do finału.