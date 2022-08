Małgorzata Socha od 15 lat występuje w serialu stacji TVN "Na Wspólnej". Produkcja przyniosła jej rozpoznawalność i sympatię telewidzów. Po tym, jak dołączyła do jej obsady, zaczęła być znana jako ikona stylu oraz gwiazda srebrnego ekranu. Choć dzisiaj pozycja Małgorzaty Sochy w polskim show-biznesie jest niepodważalna i możemy ją zobaczyć w największych kinowych produkcjach, to w serialu "Na Wspólnej" aktorki jest coraz mniej. Dlaczego?

Małgorzata Socha znika po 15 latach z "Na Wspólnej"

Jak czytamy w "Super Expressie", Socha w ostatnich latach wolała skupiać się na zdjęciach do "Przyjaciółek" pokazywanych w Polsacie. Do tego stopnia, że miała się nawet nie pojawić się na nagraniach do nowej czołówki "Na Wspólnej".

Terminy się nie zgrały. (...) Dodatkowo jakoś szczególnie jej nie zależało, żeby zjawić się na zdjęciach - mówi źródło "Super Expressu".

Jak podaje tabloid, w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" Małgorzata Socha ma pojawiać się jedynie gościnnie. W scenariuszu pierwsze skrzypce zagra jej serialowy mąż Kamil, grany przez Kazimierza Mazura. Co więcej, w nowej czołówce ma pojawić się bez towarzystwa serialowej Zuzy.

Kamil zauroczy się koleżanką z pracy do tego stopnia, że zaniedba borykającą się z poważnymi problemami, Zuzę - podaje "Super Express".

Nie wiadomo, czy kryzys w związku serialowego małżeństwa Zuzy i Kamila przyczyni się do całkowitego zniknięcia Sochy z produkcji. Wiemy jednak, że nowa czołówka "Na Wspólnej" związana jest z nadchodzącą dwudziestą rocznicą emisji serialu.

