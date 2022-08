Już od dawna plotkuje się, że Agnieszka Woźniak-Starak związała się z warszawskim biznesmenem. Relacja tych dwojga trwa już od roku i wygląda na poważną. Mężczyzna podobno został przedstawiony Annie Woźniak-Starak i Jerzemu Starakowi, byłym teściom celebrytki, którzy wyrazili swą aprobatę. 44-latka nie jest jednak zbyt wylewna i jak dotąd niechętnie opowiadała dziennikarzom o nowym związku. Wielbiciele telewizyjnej gwiazdy wiedzą, że próżno też szukać wspólnych fotografii pary na instagramowym profilu Agnieszki, choć, co zrozumiałe, chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej o jej nowym wybranku. Czujni paparazzi wypatrzyli zakochanych podczas spaceru na sopockim molo.

Agnieszka Woźniak-Starak chroni prywatność partnera

Reporter Pudelka postanowił więc zapytać prowadzącą "Dzień dobry TVN" wprost, czy i kiedy możemy się spodziewać, że zapozuje z nowym partnerem na ściance. Woźniak-Starak rozwiała wszelkie wątpliwości, przyznając, że zmieniły jej się priorytety i teraz bardzo pilnuje, by pewne aspekty życia zachować w przestrzeni prywatnej:

To mój świat, mój matrix, który sobie stworzyłam, do którego niewiele osób ma dostęp. Praca w telewizji to jest jedno, ja tu wpadam, bardzo to lubię, jest bardzo przyjemnie. Życia bym za to nie oddała nigdy, bo wiem, że życie jest zupełnie gdzie indziej. To fajne życie i moje życie. To, co ja lubię robić – powiedziała w rozmowie z serwisem.

Wygląda na to, że fani Agnieszki nie mają co liczyć na to, że w najbliższym czasie wprowadzi swojego mężczyznę na salony.