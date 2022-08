Jarosław Jakimowicz bez wątpienia dał ostatnio popis chamstwa i homofobii. W skandalicznym wpisie na Instagramie wypowiedział się na temat byłego kolegi z planu "Młodych Wilków" Pawła Deląga. W pełnym wulgaryzmów wpisie nazwał aktora m.in. "szmatą", "kanalią" i "Pedelongiem". W sieci natychmiast zawrzało i z każdej strony posypały się głosy potępiające oburzające zachowanie prezentera.

Wygląda na to, że ekscesów Jakimowicza mają nawet dość znajomi z Telewizji Polskiej. W rozmowie z Pomponikiem prezenterka TVP Info Karolina Pajączkowska w mocnych słowach skomentowała zachowanie celebryty.

Jakimowicz podpadł nawet w TVP. Karolina Pajączkowska ostro o skandalicznej wypowiedzi prezentera

Karolina Pajączkowska w telewizji publicznej prowadzi program TVP Info. W rozmowie z Pomponikiem jasno określiła, że w relacjach z innymi ludźmi najważniejszy jest dla niej szacunek. Skandaliczne wypowiedzi Jarosława Jakimowicza z pewnością nie spełniają tego wymogu. Prezenterka jednoznacznie stwierdziła, że odcina się od takiego zachowania.

Trudno mi wypowiadać się za innych, za całą redakcję. Ja osobiście bardzo cenię sobie szacunek, tolerancję i poszanowanie dla innych. Jeśli ktoś tego nie przestrzega, nie będzie moim kolegą - wyznała w rozmowie z serwisem.

Zapytana o, to jaką radę ma dla "kolegi" z pracy, dodała, że Jakimowicz powinien bez wątpienia przemyśleć swoje zachowanie. Prezenterka zasugerowała, że dobrym rozwiązaniem sytuacji byłyby także przeprosiny i wyrażenie skruchy, ale na to chyba nie ma co liczyć.

Wydaje mi się, że na ten moment Jarek ma chyba coś do przepracowania, bo wypowiadanie się negatywnie na tematy innych publicznie jest niewłaściwe po prostu i wypadałoby zastanowić się albo gdzieś tam uderzyć w pierś - dodała.

Wygląd na to, że nawet współpracownikom prezentera kończy się cierpliwość.

