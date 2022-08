Sara James przeżywa właśnie bardzo emocjonujący okres w życiu. Młoda piosenkarka w czerwcu zachwyciła występem w amerykańskiej odsłonie "Mam talent!" i została nagrodzona złotym przyciskiem. Wejście do półfinału zagwarantowało jej wykonanie piosenki Billie Eilish, która zachwycona udostępniła nagranie w mediach społecznościowych. 24 sierpnia nastolatka dała kolejny występ w show i wyczekiwała werdyktu widzów. Kolejnej nocy dowiedzieliśmy się, że Polka zakwalifikowała się do finału.

Sara James zabiera głos po awansie do finału amerykańskiego "Mam talent!"

Sara James pomimo ogromu pracy, jaki musi włożyć w kolejny występ, pozostaje w stałym kontakcie z fanami. Na jej Instagramie właśnie ukazała serię zdjęć zza kulis show. Nastoletnia artystka zapozowała między innymi z Simonem Cowellem i Terrym Crewsem. W poście podziękowała fanom, jury oraz produkcji "America's Got Talent!" za ogromne wsparcie.

Dziękuję, Ameryko! Dziękuję Simonowi Cowellowi, Heidi Klum, Sofii Vergarze, Howiemu Mandelowi, Terry'emu Crewsowi, Johnowi, moim przyjaciołom i wszystkim członkom niesamowitej ekipy "America's Got Talent!". Dziękuję za wasze wsparcie i każde dobre słowo, kocham was! - pisała Sara James.

Finałowy odcinek z udziałem Sary James odbędzie się 13 września, natomiast wyniki zostaną ogłoszone następnego dnia.

Przypominamy, że awans do finału amerykańskiego show to niejedyny sukces Sary James. Młoda artystka wygrała czwartą edycję "The Voice Kids", a w 2021 roku reprezentowała Polskę na Eurowizji Junior. Podczas konkursu w Paryżu uplasowała się na drugim miejscu, tuż za reprezentantką Armenii Maléną. Z pewnością udział w amerykańskim show pozwoli jej w rozwinięciu kariery na światowej scenie muzycznej.