Gwiazdy po wakacyjnych wypoczynkach wracają do pracy. Stacja TVN właśnie zaprezentowała jesienną ramówkę i była to idealna okazja do zachwycenia publiczności stylizacjami. Jak to przeważnie bywa, były te wyjątkowo udane, ale nie obyło się też bez wpadek. Tym razem padło na Annę Cieślak, która zupełnie nieświadoma małej "usterki" w makijażu radośnie pozowała fotografom do zdjęć. Całemu zajściu winna była brązowa szminka, która niefortunnie przeniosła się na nieodpowiednie rejony twarzy celebrytki.

Anna Cieślak pojawiła się 25 sierpnia 2022 roku na prezentacji jesiennej ramówki stacji TVN. Na imprezę przybyła bez męża Edwarda Miszczaka, byłego dyrektora programowego stacji. Na czerwonym dywanie pojawiła się w obszernym jeansowym garniturze z czarną koszulką pod spodem. Stylizację dopełniły podłużne złote kolczyki. W przeciwieństwie do dużej części swoich koleżanek z branży postawiła na stylizację już w jesiennych klimatach, do której idealnie pasowała brązowa szminka.

Niestety przed wyjściem na ściankę aktorka nie upewniła się, czy wszystko "jest na miejscu" i szczerzyła się do fotografów z zębami przybrudzonymi ciemną pomadką. Hollywoodzki uśmiech aktorki trochę na tym stracił.

Nie od dziś wiadomo, że takie wpadki zdarzają się nawet najlepszym. Pamiętacie twarz Angeliny Jolie obsypaną białym pyłkiem przypominającym mąkę? Nicole Kidman także nie raz udowodniła, że puder do twarzy nie zawsze korzystnie wypada w blasku fleszy. Jedno jest pewne - na takie okazje lepiej oddać się w ręce profesjonalistów, którzy doskonale wiedzą, jak współpracować z mocnym światłem sceny.

Anna Cieślak na prezentacji jesiennej ramówki TVN zaliczyła wpadkę. Wszystkiemu winna... brązowa szminka fot. eastnews.pl

