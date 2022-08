Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel już się rozwiedli. Znamy szczegóły wyroku

Informacja o tym, że Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel po 14 latach małżeństwa postanowili się rozejść, była jednym z najgorętszych tematów pierwszej połowy roku. Para wychowuje wspólnie dwójkę dzieci, dlatego też zależało im na tym, aby rozwód przebiegł sprawnie i bez zbędnych komplikacji. Pomimo trudnych okoliczności, jako że tancerz zasugerował, że do rozpadu związku doszło przez osobę trzecią, udało im się dojść do porozumienia we wszystkich kluczowych kwestiach jeszcze przed wizytą w sądzie. Tym samym pierwsza rozprawa okazała się ostatnią i znamy już wyrok w sprawie.

Rozwód Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela

Na początku marca prezenterka i tancerz zamieścili w mediach społecznościowych oświadczenia, w których poinformowali o rozstaniu. Zapewnili w nich, że zależy im na poszanowaniu prywatności i polubownym rozwiązaniu sprawy. Od tego czasu do mediów co jakiś czas przedostawały się informacje o domniemanych uzgodnieniach między byłymi partnerami.

Katarzyna Cichopek zareagowała na pytanie o rozwód z Hakielem na dzień przed rozprawą

Pomimo że w ciągu 14 lat małżeństwa para doczekała się całkiem imponującego majątku, obyło się bez prania brudów w sądzie. Z informacji przekazanych przez "Fakt" wynika, że to tancerz wniósł pozew o rozwód. Menedżerka Katarzyny Cichopek Aldona Wleklak potwierdziła zaś, że parze udało się dogadać we wszystkich istotnych sprawach, takich jak opieka nad dziećmi i podział majątku. Zdalna rozprawa odbyła się o 11:30 i okazała się ostatnią w tej sprawie. Sąd wydał wyrok bez orzekania o winie.

Marcin Hakiel opublikował na Instagramie znaczący wpis. Chodzi o rozwód

Choć dla wielu osób wydawało się to niemożliwe, małżeństwo Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela właśnie przeszło do historii. Ich miłość rodziła się na oczach widzów podczas występów w drugiej edycji "Tańca z gwiazdami". Przez długi czas uchodzili za świetnie dobrany duet, łącząc pasję do tańca z życiem codziennym. Spędzili ze sobą 17 lat, w tym czasie zostając rodzicami dwójki dzieci, córki Heleny i syna Adama.