25 sierpnia odbyła się impreza TVN-u, podczas której zaprezentowano jesienno-zimową ramówkę stacji. Oficjalnie potwierdzono, że do grona gospodarzy "Dzień dobry TVN" dołączają Małgorzata Rozenek i Krzysztof Skórzyński. Na scenie nie obyło się bez wpadek. Tych nie zabrakło też na czerwonym dywanie. Tylko spójrzcie na stylizację Agnieszki Chylińskiej.

Zobacz wideo Agnieszka Chylińska bez makijażu

Ramówka TVN. Bomba odsłoniła brzuch, a Cieślak wskoczyła w genialny garnitur

Agnieszka Chylińska zaszalała ze stylizacją. Efekt? Kiepski

Agnieszka Chylińska po raz kolejny będzie jurorką w show TVN-u "Mam talent!". Nic więc dziwnego, że wokalistka pojawiła się na imprezie ramówkowej stacji. Artystka słynie z tego, że jej styl jest niepokorny. Lubi też szaleć z przeróżnymi fryzurami. Nikt nie oczekuje więc od niej, ze nagle zmieni swój wizerunek i przywdzieje elegancką kreację. Chylińskiej pasuje raczej rockowy styl.

Na imprezie ramówkowej jednak się nie popisała. Tego dnia wybrała jasną bluzkę z wycięciem na dekolcie. Połączyła ją z jeansami i to byłoby jeszcze ok, gdyby nie fakt, że spodnie były wykończone materiałem przypominającym skórę. Do różnych kolorów i faktur dochodzą też oryginalne dodatki. Ciężkie buty na wysokim obcasie i pokaźnej platformie, ciemny kapelusz z dużym rondem, bransoletki i masa pierścionków. Wszystkiego jest tu za dużo. Nic do siebie nie pasuje. Chylińska powinna więc zatrudnić stylistkę albo zwolnić tę, która aktualnie z nią pracuje.

Agnieszka Chylińska Fot. KAPIF

A jak wam podoba się w takiej odsłonie?

Więcej zdjęć Agnieszki Chylińskiej z imprezy TVN-u znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.