Krzysztof Skórzyński poprowadzi "Dzień dobry TVN". Wcześniej zajmował się polityką, ale został zawieszony

Krzysztof Skórzyński związany jest z TVN od lat, jednak zainteresowanie mediów zdobył głównie dzięki udziałowi w programie "Mask Singer". Dziennikarz zyskał ogromną sympatię widzów. Już niebawem wróci na antenę w nowej roli. W parze z Małgorzatą Rozenek poprowadzi "Dzień dobry TVN". Kim jest nowa gwiazda telewizji śniadaniowej?

Krzysztof Skórzyński już niebawem zadebiutuje w "DDTVN". Kim jest nowy prowadzący?

Krzysztof Skórzyński ukończył Uniwersytet Warszawski. Przygodę z dziennikarstwem rozpoczynał w radiu TOK FM, gdzie prowadził własną audycję. Pracę w TVN podjął w 2006 roku. Początkowo zajmował się przygotowywaniem relacji z Sejmu, później zasilił grono redaktorów programu "Polska i świat". Od 2010 roku był reportażystą w "Faktach" TVN. Zajmował się głównie tematyką polityczną i społeczną. Często podejmował też kwestie kościelne. W 2019 roku Skórzyński zadebiutował jako pisarz. Jego książka nosiła tytuł "Świat na głowie. Rozmowy z ojcami o największym wyzwaniu życia". Wypowiedzieli się w niej między innymi: Michał Koterski, Bartek Królik czy Przemysław Saleta. W 2020 roku dziennikarz dostał własny program publicystyczny. W "Sprawdzam" konfrontował prawdziwe informacje z fake newsami.

W 2021 roku ze względu na "aferę mailową" prezenter został zawieszony. Wkrótce powrócił jednak na antenę w nowej roli. Został reporterem relacjonującym skoki narciarskie. W 2022 roku był jednym z uczestników premierowego show TVN "Mask Singer". Publicysta wystąpił w przebraniu Koguta i udało mu się dotrzeć aż do finału. Już niebawem Skórzyński dołączy do grona prowadzących "Dzień dobry TVN". Na antenie będzie mu towarzyszyć Małgorzata Rozenek.

Krzysztof Skórzyński - skandal z udziałem dziennikarza

Nowy prowadzący "Dzień dobry TVN" ma na koncie kilka skandali. Najgłośniejszy z nich miał miejsce w 2021 roku, kiedy do mediów wyciekły maile, które dziennikarz wymieniał z Michałem Dworczykiem, szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Z treści wiadomości wynikało, że prezenter doradzał politykowi. Władze stacji postanowiły wyjaśnić sprawę i do tego czasu zawiesiły dziennikarza. Niedługo potem zadecydowano, że Skórzyński zostanie odsunięty od tematyki politycznej. Publicysta został skierowany do pracy przy transmisji Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Krzysztof Skórzyński - życie prywatne

W programie "Mask Singer" Krzysztof Skórzyński niejednokrotnie podkreślał, że rodzina jest dla niego najważniejsza. Dziennikarz od wielu lat jest mężem Anny, którą poznał na pielgrzymce. Prezenter nigdy nie ukrywał, że wiara pełni istotną rolę w jego życiu. Wraz z żoną wychowuję trójkę dzieci - Antoniego, Helenę i Marię.