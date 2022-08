Prezentacja jesiennej ramówki TVN zawsze przyciąga na czerwony dywan największe gwiazdy stacji, które pieczołowicie przygotowują się do tego dnia. Na ściance nie mogło zabraknąć Joanny Krupy, Katarzyny Sokołowskiej, a Małgorzata Rozenek została oficjalnie przedstawiona jako jedna z współprowadzących "Dzień Dobry TVN". Adriana Kalska także pojawiła się na wydarzeniu, ale tym razem nie popisała się stylizacją.

Adriana Kalska nie popisała się na ramówce TVN. Dziwne buty i suknia ślubna

Adriana Kalska 25 sierpnia zjawiła się prezentacji jesiennej oferty ramówkowej TVN. Na tę okazję aktorka wybrała nowoczesny kombinezon z rozcięciami sięgającymi połowy uda i gorsetową górą. Trudno nie zauważyć, że kreacja do złudzenia przypomina suknię ślubną. W pasie zdobił ją ogromny, materiałowy kwiat, który kradł całą uwagę. Jakby tego było mało, gwiazda zestaw uzupełniła niebotycznie wysokimi butami. Trzeba też przyznać, że obuwie nie pasowało do całości. Sprawdziłoby się raczej w letnich stylizacjach, aniżeli eleganckich zestawach. Podobnie jest z torebką. Zdecydowanie bardziej pasowałaby mała kopertówka, a nie duża torba kompletnie niepasująca do całości.

Adriana Kalska nie popisała się na ramówce TVN. Buty striptizerki i suknia ślubna KAPiF.pl / KAPiF.pl

Całość sprawia wrażenie, jakby aktorka nie mogła zdecydować się na jeden styl i wyszedł prawdziwy misz-masz. Was też nie zachwyciła stylizacja Adriany Kalskiej? Więcej zdjęć aktorki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.