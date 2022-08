Choć trudno w to uwierzyć, małżeństwo znanej pary przechodzi właśnie do historii. Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel przez lata tworzyli zgrany duet zarówno w tańcu, jak i w życiu. Można powiedzieć, że wytańczyli sobie karierę i szczęście. Połączeni na parkiecie drugiej edycji "Tańca z gwiazdami" zapałali do siebie uczuciem, które zaprowadziło ich przed ołtarz. Sakramentalne "tak" powiedzieli sobie w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem. Doczekali się dwójki dzieci i wspólnie odnosili sukcesy zawodowe, otwierali szkoły tańca, wydawali instruktażowe płyty DVD, a nawet napisali książkę do nauki kroków tańca towarzyskiego.

REKLAMA

"Zostańmy przyjaciółmi". Znane pary, które po rozstaniu mają doskonałe relacje

Zobacz wideo Tak wygląda trening Marcina Hakiela

Marcin Hakiel przemyca na InstaStories sugestię na temat rozwodu?

O tym, że związek uznawany przez wielu za idealny rozpadł się, Katarzyna i Marcin powiadomili media za pośrednictwem oficjalnego oświadczenia, jakie zamieścili na swoich kontach w serwisach społecznościowych. Tancerz poszedł jeszcze dalej i w wywiadzie udzielonym Aleksandrze Kwaśniewskiej zdradził, że żona poprosiła go o "więcej wolności", a po czasie dowiedział się, że "ta wolność ma imię". Słowa 39-latka odbiły się w mediach szerokim echem, gdyż zinterpretowano je jako skargę na rzekomą niewierność Katarzyny.

Termin pierwszej (i być może ostatniej) rozprawy rozwodowej małżonków wyznaczono na 25 sierpnia. Tego rana, przed wizytą w sądzie, Marcin znalazł chwilę by umieścić na InstaStories zdjęcie wnętrza książki. Wolumin został otwarty na stronie z sugestywnym cytatem:

Zaufaj drodze – w końcu zaprowadzi cię do domu – czytamy.

InstaStories Marcina Hakiela Instagram

Fanka zapytała Marcina Hakiela o nową miłość. Tancerz odpowiedział

Nie sposób uniknąć skojarzeń z aktualnymi wydarzeniami z życia Marcina. Trzymamy kciuki, by i on, i Katarzyna poradzili sobie z wyzwaniami stojącymi przed nimi w tym niełatwym dla nich czasie.